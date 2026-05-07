Uppgifter: Talangen lämnar FBK för Nordamerika

Färjestad ser ut tappa backlöftet Joe Wahlund.

18-åringen lämnar Karlstad för spel i Nordamerika, enligt Värmlands Folkblad.

Joe Wahlund har stått för en imponerande säsong i Färjestads J20-lag med 22 poäng (8+14) på 34 matcher. Under säsongen fick han dessutom chansen i SHL för Karlstad-klubben, och under våren lånades han även ut till Västerås i deras ödeskval mot Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Nu ser dock backtalangen ut att vara förlorad för Färjestad. Enligt Värmlands folkblad lämnar Wahlund Färjestad och Sverige för spel i Nordamerika till hösten.

Wahlund ser alltså ut att göra samma resa som backkollegan från U-18-landslaget ifjol, Malte Vass, som lämnade Färjestad redan förra året.

Source: Joe Wahlund @ Elite Prospects