Jesper Sellgren stannar i Luleå länge.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Säsongen 2018/2019 kom Jesper Sellgren till Luleå Hockey. Förutom en säsong i Frölunda HC och en i AHL har han sedan dess varit klubben trogen. Under de senaste fyra säsongerna har backen varit en toppback i laget och ligan.

När han nu går in på sitt sista året på det nuvarande kontraktet väljer parterna att förlänga samarbetet.

Det nya avtalet sträcker sig över de kommande fem säsongerna. Det innebär att han i sådana fall stannar i klubben fram till 2031, fram tills att han är 33 år gammal.

– Att vi kommit överens om ett längre kontrakt förstärker bara känslan av att man tror på mig och jag ser fram emot att vara med om att skapa fler fantastiska minnen i den här föreningen, säger spelaren själv i ett pressmeddelande .

Jesper Sellgren stannar i Luleå till 2031

Jesper Sellgren var för ett år sedan med och bärgade Luleås första guld på 29 år. Då var han också en bärande spelare som spelade mycket och svalde en stor mängd istid.

Nu är tanken att 28-åringen ska vara en nyckelspelare för Luleå i många år framöver.

– Det känns fantastiskt kul att vi kunna skriva ett så långt avtal med Jesper, som är en av våra viktigaste spelare och som vi känner kommer kunna vara en bärande spelare för oss i Luleå Hockey in i framtiden.