Regerande mästarna Luleå har fått en tuff start på SHL-säsongen.

Nu sågar Jesper Sellgren nivån på lagets träningar.

– Jag tycker inte att vi får igenom det vi snackar om, säger Sellgren till Norrbottens-Kuriren.

Jesper Sellgren är rejält besviken över Luleås start på säsongen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Luleå vann SM-guld i våras och har nu gått in i Thomas ”Bulan” Berglunds sista säsong som huvudtränare för klubben. Då förväntades LHF slåss i toppen av SHL-tabellen återigen.

Men under starten av säsongen har norrbottningarna inte alls gått att känna igenom jämfört med laget som vann guld i fjol. Efter att ha vunnit de två första matcherna med 5-0 mot Malmö och 7-5 mot Brynäs har spelet hackat för Luleå. De har nu förlorat fem av de sex senaste matcherna och senast i går blev Luleå nollade hemma mot krislaget Linköping.

Nu väljer toppbacken och assisterande kaptenen Jesper Sellgren att kritisera lagets insatser på träningarna.

– I grund och botten börjar allt på träningarna och vi måste börja lägga ner bättre energi och ha kamp där först. Sedan ta med det ut på matcherna. Man burkar säga att det ska vara tuffare på träningarna än på matcherna, men just nu gör vi det inte tufft för oss själva på träningarna. Det är i den änden vi måste börja, säger Sellgren till Norrbottens-Kuriren.

Jesper Sellgren om frustrationen i Luleå: ”Är absolut inte nöjda”

Efter åtta omgångar i SHL ligger Luleå just nu tia i tabellen efter att endast ha spelat in nio poäng. De är då endast en poäng före Brynäs nedanför slutspelsstrecket och Luleå har också bara tre poäng ner till HV71 och Linköping på kvalplats.

Det har därför redan börjat höjas kritiska röster mot Luleås start på säsongen och Jesper Sellgren menar att han förstår frustrationen.

– Med all rätt. Vi är absolut inte nöjda med starten. Fansen fyller upp arenan varje match och det är tufft att vi inte kan bjuda upp till bättre spel, bättre matcher och mer jävlar anamma. Förlora matcher kommer man alltid göra under säsongerna – men inte på det här sättet. Vi vann de två första matcherna, men jag tycker egentligen inte att vi var överdrivet bra då heller, säger Jesper Sellgren.

På lördag jagar Luleå ett trendbrott i SHL när de ställs mot Timrå borta.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects