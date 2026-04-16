Stjärnan punkterade lungan under slutspelet

Jesper Sellgren missade sju matcher i slutspelet. Nu berättar stjärnbacken varför. Hans lunga punkterades i serien mot Örebro.

– Min lungkapacitet är fortfarande inte hundraprocentig, säger han till NSD.

Jesper Sellgren berättar om otäcka skadan.

Foto: Bildbyrån.

Luleå tog sig vidare både från åttondelsfinalen mot Örebro och kvarten mot Frölunda trots att Jesper Sellgren saknades. Backstjärnan missade sju slutspelsmatcher på Luleås väg till semifinalen. Sellgren låg på sjukhus i tre dygn efter en tackling från Örebros Teemu Turunen i den andra åttondelsfinalsmatchen.

Nu berättar han varför. Nyckelbacken åkte på en punkterad lunga.

– Den tog, säger han till NSD om Turunens tackling.

– Smärtan kan sitta i ett bra tag när man bryter revben och min lungkapacitet är fortfarande inte hundraprocentig.

Jesper Sellgren om otäcka skadan

Sellgren, som bland annat var med och spelade i det som blev tidernas längsta slutspelsmatch, säger att han skadan ändå inte påverkade honom allt för mycket.

– Det fungerade ändå. Skador är en del av den här sporten och jag är inte typen som tycker synd om mig själv eller skyller på saker. Jag är glad att jag kunde spela semifinalmatcherna och gjorde så gott jag kunde.

Jesper Sellgrens och Luleås gulddrömmar gick i kras igår, när de förlorade den femte SM-semifinalen mot antagonisten Skellefteå.

Source: Jesper Sellgren @ Elite Prospects