”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jesper Myrenberg saknas i Linköpings trupp i dagens match.

Nu bekräftar LHC att målvakten kommer att saknas ett tag på grund av skada.

Jesper Myrenberg saknas för Linköping på grund av skada. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

När Linköping presenterade truppen till eftermiddagens hemmamatch mot Frölunda saknades målvakten Jesper Myrenberg. I stället är det Waltteri Ignatjew som vaktar kassen med 20-årige Noel Massot som backup under dagens match.

LHC ger nu ett besked om Myrenberg och varför han saknas i truppen.

Via sina sociala medier bekräftar Linköping att målvakten har drabbats av en skada. Det rör sig om en underkroppsskada som han ådrog sig i helgens match mot Malmö, där Myrenberg blev inbytt efter drygt halva matchen vid ställningen 4-0 till Malmö. Matchen slutade sedan 5-0 till Malmö.

”Jesper Myrenberg kommer att vara borta från spel i ett par veckor”, skriver LHC om skadan.

Det är oklart exakt när Myrenberg kommer att kunna vara tillbaka för Linköping igen. Han ser däremot alltså ut att missa minst fem matcher för Linköping. Förra säsongen stod Jesper Myrenberg för en stark säsong i Linköping med 91,3 i räddningsprocent och 2,37 GAA på 28 matcher där han var en bidragande faktor till att LHC undvek kval och hamnade på rätt sida strecket. Den här säsongen har 25-åringen inte riktigt varit lika framgångsrik med 89,8 i räddningsprocent och 2,65 GAA på 18 matcher så här långt.

Source: Jesper Myrenberg @ Elite Prospects