Jeremy Boyce har spelat 835 matcher i Timrå IK, mest i klubbens historia.

Nu blir det dock inga fler – trotjänaren får lämna klubben.

– Det är klart att det är jobbigt. Man tänker inte att det ska ta slut, säger Boyce till Sundsvalls Tidning.

Jeremy Boyce har gjort sin sista match för Timrå IK. Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Redan 2009 flyttade Jeremy Boyce från Huddinge till Timrå IK som tonåring. Sedan dess har han blivit kvar i Medelpad och tillbringat 17 år (!) i Timrå.

Men nu är det slut. 32-åringen har inte fått något nytt kontrakt inför den kommande säsongen och kommer att lämna klubben. Efter Timrås förlust mot Växjö under lördagen stod det klart att han har spelat sin sista match i Timråtröjan. Han blev avtackad på isen av hemmasupportrarna och kunde sedan inte hålla tårarna borta undan intervjun med TV4.

Efteråt öppnar han också upp om känslorna efter sista matchen.

– Det är klart att det är jobbigt. Man tänker inte att det ska ta slut. Även om man har vetat om det så blir man aldrig förberedd på det, säger Jeremy Boyce till Sundsvalls Tidning.

Jeremy Boyce lämnar Timrå: ”Kommer sakna det här”

Jeremy Boyce har varit ett givet inslag i Timrå IK det senaste decenniet. Han var med när klubben gick upp till SHL både 2018 och 2021 samt när klubben åkte ut 2013 och 2019. Totalt har han gjort 754 grundseriematcher för Timrå, 400 i SHL och 354 i HockeyAllsvenskan. Totalt har Boyce noterats för 835 framträdanden för klubben, vilket är överlägset mest i klubbens historia.

Trots att Timrå inte har kommunicerat något om Boyce framtid i klubben bekräftar forwarden att det har varit klart under en längre tid att detta skulle bli hans sista säsong i klubben.

– Man lever ju i sin bubbla och nu är det slut. Man tänker på livet och vännerna. Men de lever kvar. Det – och alla minnen – får man ta med sig. Men jag kommer sakna det här, säger Jeremy Boyce.

I sin sista match framför hemmapubliken blev Boyce avtackad, tillsammans med stjärnan Jonathan Dahlén som också lämnar.

– Det var känslosamt. Man var på helspänn hela matchen, ser resultaten och att det kan vända. Och så går signalen och det är slut. Jag känner bara en tacksamhet och uppskattning. Det var mycket känslor, säger Boyce till ST.

Det är ännu inte känt var Jeremy Boyce kommer att spela nästa säsong.

Source: Jeremy Boyce @ Elite Prospects