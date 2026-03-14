Dahléns tårfyllda farväl till Timrå

Jonathan Dahlén i Timrå är en MVP i SHL den här säsongen. Stjärnan har burit sitt lag på sina axlar – och har nu spelat sin sista match i klubben (för den här gången?)

— Om kroppen håller och om Timrå vill ha tillbaka mig så självklart är mitt mål att avsluta här, säger han i TV4.

260314 Timrås Jonathan Dahlén deppar efter ishockeymatchen i SHL mellan Timrå och Växjö den 14 mars 2026 i Timrå.

Under i princip hela sin karriär, förutom två korta avstickare till Nordamerika, har Jonathan Dahlén varit Timrå trogen. Han har slagit de flesta rekord som finns i klubben och har den här säsongen burit laget på sina axlar.

Stjärnan har varit inblandad i nästan vartannat mål laget har gjort sett över hela säsongen.

I den sista matchen mot Växjö blev det förlust. Säsongen är därmed över och Dahlén har spelat sin sista match i klubben för den här gången. Forwarden fick också motta en stor hyllning inför matchen. Och blev precis som en annan ikon, Jeremy Boyce, avtackad under lördagen. Där Boyce, som har varit med i A-laget under alla år, har betytt mycket för Dahlén

— Nej, det är ovärderligt. Han har gjort det grymt bra och varit schysst enda sedan jag kom upp i A-laget. Fantastiskt arbete varje dag och han har spelat många, många säsonger. Allting. Jag ska samla mig men jag är jätterörd. Fantastisk hyllning i dag, och det är Boyce också. För mig, jag älskar verkligen att spela här och det har varit en fantastisk tid. Det är surt att det slutar så här.

Jonathan Dahlén vill avsluta karriären i Timrå

Den här säsongen rasade Timrå ihop under slutskedet av säsongen. Redan under lördagen var sitsen tuff och mot Växjö blev det aldrig riktigt något snack.

Men relationen mellan Timrå och Jonathan Dahlén – den går djupt. Efter matchen hade han svårt att sätta ord på sina känslor för klubben.

— Det går inte, det är helt omöjligt. Jag mår vara från Östersund men det här är mitt hem och har blivit… relationen med fans och allting. Jag har älskat varje sekund att spela här.

Nu väntar spel i SCL Tigers i Schweiz. Där har han skrivit på ett ettårskontrakt. Planen är däremot att stanna ute i Europa längre än så – innan han återvänder till klubben.

— Min målsättning är att vara utomlands ett par år. Det är därför det är otroligt tufft att lämna nu. Om kroppen håller och om Timrå vill ha tillbaka mig så självklart är mitt mål att avsluta här.