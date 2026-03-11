Bekräftar: Värvar Frölundas storstjärna

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jere Innalas återkomstsejour i Frölunda blir bara ettårig. Han har bekräftats som klar för Lugano till kommande säsong.

– Innala är en snabb ytterforward med tydliga mål- och poängkvaliteter, säger GM Janick Steinmann.

Det har under en lång period ryktats om att Jere Innala skulle vara klar för en flytt till Schweiz till kommande säsong. Och nu, precis innan slutspelet, bekräftas det också.

Det är hans nya klubb Lugano som på sin hemsida gått ut med att de sajnat Frölundas stora forwardsstjärna på ett tvåårsavtal.

– Innala är en snabb ytterforward med tydliga mål- och poängkvaliteter. Vid 27 års ålder har han fortfarande sina bästa år framför sig. Tack vare sina erfarenheter från några av världens starkaste ligor – Sverige, Finland och Nordamerika – kommer han att vara en viktig byggsten i vårt framtida lag, säger GM Janick Steinmann.

Jere Innala lämnar Frölunda för Lugano

I Lugano, som ligger femma i ligan, får Innala Tomas Mitell som huvudtränare och Stefan Hedlund som assisterande.

Innala återvände till Frölunda inför den här säsongen, efter ett år i Colorado. Han har under säsongen gjort stor succé och skjutit 21 mål, vilket ger en femteplats i SHL:s skytteliga.

Sedan tidigare står det klart att en annan av Frölundas nyckelpjäser, Arttu Ruotsalainen, är klar för en flytt till Kloten efter säsongen.

