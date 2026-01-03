”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jere Innalas kontrakt med Frölunda löper ut efter säsongen. Enligt uppgifter till schweiziska Watson är finländaren klar för Lugano till nästa säsong.

Jere Innala uppges lämna Frölunda efter säsongen.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström ser ut att få ge sig ut på jakt efter en ersättare till Jere Innala till nästa säsong.

Enligt schweiziska Waston.ch kommer Innala att lämna Frölunda när hans kontrakt löper ut i vår. I stället ska 27-åringen vara klar för Lugano i den schweiziska ligan.

Innala har tidigare i en intervju med Göteborgs-Posten berättat att han är öppen för att förlänga sitt kontrakt med Frölunda.

– Det handlar mer om var jag vill vara och det här en riktigt bra klubb. En riktigt, riktigt bra klubb. Pengar är inte alltid allt, sade han i början av december.

Kan få Tomas Mitell som tränare

Den här säsongen har Innala producerat 22 poäng (12+10) på 28 matcher för Frölunda, dit han återvände efter en ettårig sejour i Colorado Avalanches organisation.

I Lugano återfinns den här säsongen fyra landsmän i form av Santeri Alatalo, Jesper Peltonen, Aleksi Peltonen och Rasmus Kupari.

Lugano, som tränas av Tomas Mitell, har även två svenskar i form av Carl Dahlström och Einar Emanuelsson i laget.

