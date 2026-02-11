Bekräftar: Värvar Frölundas stjärna

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arttu Ruotsalainen lämnar Frölunda och återvänder till EHC Kloten efter säsongen. Det meddelar den schweiziska klubben under onsdagen.

— Arttu är en dynamisk spelare med hög fart och bra avslut, säger den deras sportchef Ricardo Schödler.

Arttu Ruotsalainen under ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Frölunda den 29 januari 2026 i Karlstad.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det var inför den förra säsongen som Frölunda värvade Arttu Ruotsalainen från Lugano. Forwarden var då inne på sin andra raka säsong i Schweiz sedan han lämnade Nordamerika efter 35 NHL-matcher. Väl i Göteborg blev det första säsongen 22 poäng på 43 matcher.

Den här säsongen har finländaren gått desto bättre och står nu noterad för 32 poäng på 41 matcher. Med det är det bara Jere Innala som är före honom i den interna poängligan. Nu står det då också klart att det blir en återkomst till Schweiz.

Från och med nästa säsong har Kloten skrivit kontrakt med 28-åringen. En klubb han spelade för under säsongen 22/23. Då blev det 42 poäng på 52 matcher för klubben.

Arttu Ruotsalainens nya kontrakt sträcker sig till 2028. 2021 spelade han VM för Finland och totalt har det blivit 45 landskamper för Lejonen.

Source: Arttu Ruotsalainen @ Elite Prospects