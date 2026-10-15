Stjärnan självkritisk: "Jag måste vara bättre"

Janne Kuokkanen.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Efter en stark stark på SHL -säsongen har det gått troll i Janne Kuokkanens poängproduktion.

Malmös finske stjärncentern inledde säsongen med tre poäng i premiären, innan han nu har fått lämna isen poänglös i sex raka matcher. Kuokkanen är självkritisk till sin start på säsongen.

– Jag är inte den mest flashiga spelaren. Jag är mer en playmaker som försöker skapa lägen. Mitt spel kräver att jag spelar offensiv hockey och gör mål och poäng, på sistone har det inte varit på den nivån. Så jag måste vara bättre. Kroppen känns bättre än på flera år, så det är inga problem med det. Jag måste bara vara positiv och jobba hårt, då kommer poängen, säger Kuokkanen till Sydsvenskan .

Blev poängkung ifjol

28-åringen producerade 45 poäng på 48 matcher i Malmö förra säsongen och blev lagets poängkung. Kuokkanen rankades som den fjärde bästa centern i SHL av Hockeysverige.se inför säsongen, så förväntningarna på att han ska producera poäng finns således där.

– Det finns alltid press, det handlar om hur man hanterar den. Den största pressen kommer inifrån. Jag är den som sätter mest press på mig själv. Ibland är det inte det bästa. Man måste vara lite snällare mot sig själv och inte vara för hård, säger han.

Svagt powerplay: "Har potentialen"

Kuokkanen har snittat över 18 minuters istid i de sex matcher han lämnat isen poänglös, samtidigt som han noterats för 13 avslut på mål. Utöver det har han även spelat nära 21 minuter i numerärt överläge under dessa sex matcher, utan att ha noterats för någon poäng i spelformen. På dessa sex matcher har Malmö gjort två mål i spelformen.

– Det har inte heller varit på den nivån vi vill. Vi har jobbat på det varje dag. Vi har potentialen och stundtals fungerar det, speciellt på träning, och vi vet att det kommer att fungera. Vi behöver bara några procent till och kanske lite mer tålamod. Det finns där, vi måste bara få det att fungera.

I kväll får 28-åringen chansen att bryta sin poängtorka när Malmö tar emot Örebro på hemmais.