Nicklas Grossmann i Södertälje.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

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Förra veckan fick Andreas Johansson sparken av Södertälje SK. Laget ligger femma i tabellen men valde att sparka tränaren efter ett och ett halvt år som huvudansvarig. Mycket på grund av att det spelmässigt aldrig lossnade för laget, trots att de inför årets säsong satsade med flera toppvärvningar.

Nu har Nicklas Grossmann tagit över som ansvarig tränare i klubben. Tillsammans med Fredric Andersson kommer han nu att leda laget på obestämd tid.

– Det är klart att det är omtumlande och känslosamt när det blir stora förändringar med arbetskamrater som man har stöttat i vått och torrt en längre tid. När det blir förändringar blir det starka reaktioner så klart, säger tränaren.

Under de första matcherna med Nicklas Grossmann vid rodret har det också blivit två av två segrar. SSK vann för en vecka sedan mot Vimmerby HC innan de på fredagen besegrade serieledarna AIK Hockey. Båda matcherna var dessutom på bortaplan.

– Jag tycker att gruppen har slutit samman. Det går fort och man vet som spelare och ledare att saker kan ske. När det händer något i gruppen blir det en reaktion som kan vara både positiv och negativ. Det man såg i båda matcherna förra veckan var att de försökte kriga för varandra.

Vad har du försökt att ändra på?

– Det har inte varit jättemycket. Väldigt små penseldrag i playbooken och förstärkt saker som vi har gjort tidigare. Inte försökt ändra så mycket utan nött på detaljer som vi tycker är viktiga och försöker repetera dem mer. Vi försöker vara tydliga med det vi kan se och sen ett par smådetaljer där vi vill se hur gubbarna beter sig individuellt.

Tvingas avstå junior-VM

Nicklas Grossmann har under de senaste två säsongerna varit med som assisterande tränare i Juniorkronorna. I december var tanken att han skulle åka med på sitt tredje raka Junior-VM.

Så blir det däremot inte.

Under måndagen kom beskedet att situationen i Södertälje gör att han blir hemma. Just nu finns det nämligen inget besked kring huruvida en ny tränare kommer att kliva in i klubben eller ej. För att inte riskera att hamna i en situation där Fredric Andersson blir ensam i båset stannar den tidigare storbacken hemma.

– Det blev en exceptionell situation där SSK och förbundet diskuterade frågan. Det blev ett beslut som behövde tas och det vi fick till oss är att jag och "Freddan" ska köra på just nu. Det var svårt att ta ett beslut för mig utan de fick diskutera det där. Självklart vill man vara med på båda men jag är anställd av SSK och kände att jag behövde vara lojal. Då kom vi överens om den här lösningen.

För ett drygt år sedan stod Nicklas Grossmann också som juniorvärldsmästare. I år är det många spelare som är kvar i laget och är inne på en ny resa mot ett nytt guld.

– Jo, det är klart att det är en besvikelse. Man jobbar ihop tajt som fasen. Det hade blivit mitt tredje JVM och framför allt började vi den här säsongen i somras och påbörjade en process med den nya gruppen inför JVM. Däremot var Hävelid väldigt förstående i situationen och de vet att saker kan ske när man anställer en coach som är heltidsanställd i en klubb.

Nicklas Grossmann om framtiden i Södertälje

Just nu är det alltså sagt att Nicklas Grossmann och Fredric Andersson styr skutan tills vidare. Huruvida ekonomin tillåter att Södertälje tar in en ny huvudtränare eller bara breddar tränarstaben, återstår att se.

Dialogen med tränarduon är heller ingen annan än att de ska köra på.

– Precis. Det är det vi har fått från klubben och det är det vi kör på. Jag har inte hört något mer och behöver inte lägga någon mer energi på att spekulera i framtiden. Vårt fokus är match till match och vi gör så bra vi kan med det vi har. Vi tar en match i taget.

Sedan november 2023 har Grossmann varit assisterande tränare för Södertälje. Han hade då jobbat ett par säsonger som fystränare i klubben sedan spelarkarriären tog slut. Nu har han fått sitt första uppdrag som huvudansvarig, och det återstår att se hur länge han blir kvar på den posten.

Är det något du haft i tankarna, att någon gång ta klivet till att bli huvudtränare?

– Nej, det är ingen plan jag har haft på när, hur och var det skulle hända. Det är som när jag gick från spelare till fystränare till assisterande. Vi får se var vägarna tar en. Någonstans var det så att när jag blev assisterande tränare, då såg jag det som en häftig erfarenhet. Jag sa då att "skulle man få möjlighet att testa vore det kul att prova på". Det är så jag säger om en sån här roll också, det är inget jag har aspirerat på.

I kväll möter Södertälje MoDo Hockey på hemmaplan, Nicklas Grossmanns första hemmamatch som huvudansvarig.