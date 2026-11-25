Sveriges U17-herrtrupp till sexnationers turneringen i Finland är uttagen.

Nästa turnering för Sveriges U17 herrlandslag väntar i Finska Vierumäki. En sexnationers turnering med start 9 december.

– Vi ser fram emot veckan i Finland. Att återigen spela en turnering i cupformat, ser jag som positivt och det ger något extra till matcherna att det står lite mer på spel. Det är en viktig del av utbildningen av spelarna, att de får erfarenhet av att spela matcher där det är lite mer tillspetsat, säger assisterande förbundskapten Pontus Lägge.

I truppen ser vi några nya namn i landslagssammanhang som Ville Biveus Björk (Malmö), Tage Danielsson (Växjö), Simon Wilsell (Malmö), Elliot Nilsson (Färjestad) och Melker Klintberg (Brynäs), men även spelare från förra truppen som inte är med.

– En spännande och bra grupp. Vi har några nya spelare med oss, som vi ser fram emot att få se på den internationella scenen. Som grupp betraktad vill vi ta med oss lärdomarna från senaste turneringen, och ta kliv framåt i utveckling, avslutar Pontus Lägge.

Sveriges trupp

Målvakter



1. Otto Berggren, Frölunda

35. Ruben Johansson, Växjö



Backar



2. Sigge Isaksson, Växjö

3. Ville Biveus Björk, Malmö

4. Leon Irani, HV71

5. Noel Carlsson, Färjestad

7. Pelle Ytfeldt, Leksand

9. Gustav Lindén, Södertälje

26. Caesar Dahllöf, Brynäs



Forwards



11. Tage Danielsson, Växjö

13. Olle Sandberg, HV71

14. Oliver Hammerman, Frölunda

15. Melker Klintberg, Brynäs

16. Elliot Nilsson, Frölunda

17. Ted Burström, Frölunda

18. Theodor Johansson, Växjö

19. Milo Spelkvist, Örebro

20. Lucas Toumeh, Linköping

21. Simon Wilsell, Malmö

23. Melker Wersäll, Djurgården

27. Lucas Roynezon, Örebro

28. Ludvig Langermo Neuman, Djurgården

Sveriges matcher

Onsdag 9 december

15:00 Sverige-Tjeckien, Vierumäki Arena

Fredag 11 december

15:00 Sverige-Slovakien, Vierumäki Arena

Därefter beror matcherna på resultat.