Nästa turnering för Sveriges U17 herrlandslag väntar i Finska Vierumäki. En sexnationers turnering med start 9 december.
– Vi ser fram emot veckan i Finland. Att återigen spela en turnering i cupformat, ser jag som positivt och det ger något extra till matcherna att det står lite mer på spel. Det är en viktig del av utbildningen av spelarna, att de får erfarenhet av att spela matcher där det är lite mer tillspetsat, säger assisterande förbundskapten Pontus Lägge.
I truppen ser vi några nya namn i landslagssammanhang som Ville Biveus Björk (Malmö), Tage Danielsson (Växjö), Simon Wilsell (Malmö), Elliot Nilsson (Färjestad) och Melker Klintberg (Brynäs), men även spelare från förra truppen som inte är med.
– En spännande och bra grupp. Vi har några nya spelare med oss, som vi ser fram emot att få se på den internationella scenen. Som grupp betraktad vill vi ta med oss lärdomarna från senaste turneringen, och ta kliv framåt i utveckling, avslutar Pontus Lägge.
Sveriges trupp
Målvakter
1. Otto Berggren, Frölunda
35. Ruben Johansson, Växjö
Backar
2. Sigge Isaksson, Växjö
3. Ville Biveus Björk, Malmö
4. Leon Irani, HV71
5. Noel Carlsson, Färjestad
7. Pelle Ytfeldt, Leksand
9. Gustav Lindén, Södertälje
26. Caesar Dahllöf, Brynäs
Forwards
11. Tage Danielsson, Växjö
13. Olle Sandberg, HV71
14. Oliver Hammerman, Frölunda
15. Melker Klintberg, Brynäs
16. Elliot Nilsson, Frölunda
17. Ted Burström, Frölunda
18. Theodor Johansson, Växjö
19. Milo Spelkvist, Örebro
20. Lucas Toumeh, Linköping
21. Simon Wilsell, Malmö
23. Melker Wersäll, Djurgården
27. Lucas Roynezon, Örebro
28. Ludvig Langermo Neuman, Djurgården
Sveriges matcher
Onsdag 9 december
15:00 Sverige-Tjeckien, Vierumäki Arena
Fredag 11 december
15:00 Sverige-Slovakien, Vierumäki Arena
Därefter beror matcherna på resultat.