Otto Stenberg kallas upp till St Louis efter avgörandet i farmarlaget.

Otto Stenberg har haft en hoppig säsong hittills med spel i både St Louis Blues och farmarlaget Springfield Thunderbirds. Senaste matchen bröt han sin poängtorka på fem matcher med ett mål. Ett mål som avgjorde hela matchen när Springfield vann med 2-1.

Nu belönas Stenberg med att bli uppkallad av general manager Alexander Steen inför matchen inatt mot New York Islanders.

St Louis meddelar att man har både Jimmy Snuggerud och Pavel Buchnevich skadade dag till dag, vilket öppnar upp platser i truppen för Stenberg.

I samband med att man kallar upp Stenberg, flyttar man även upp den unga backen Adam Jiricek.

Lyckat förra gången

Förra gången Stenberg kallades upp denna säsong blev det lyckat. Forwarden Ross Johnston skadade sig, och man meddelade att Stenberg kallades upp till matcherna mot Winnipeg Jets och Vegas Golden Knights. Detta resulterade i en assist i mötet mot Vegas, redan i förstaperioden, när Justin Barron sköt in 2-0 till St Louis.

Under sin snabbvisit med NHL-laget spelade även 21-åringen nio minuter i den första matchen samt över elva minuter i den andra matchen.

Tre matcher med NHL-laget har det bara blivit för Stenberg denna säsongen men han har erfarenhet från ligan. Förra säsongen spelades 32 matcher med NHL-laget och han gjorde då tio poäng, tre mål och sju assister.