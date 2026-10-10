Vránas svar – efter petningen: "Jag erkänner det"

Jakub Vrána blev extraforward till viktiga bottenmötet.

Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan under comebacksäsongen i Linköping HC blev Jakub Vrána ordentligt kritiserad. Petningar och uthängningar i TV avlöste varandra, och efter säsongen menade den tidigare NHL-stjärnan att "saker och ting inte hanterats på ett bra sätt".

Nu är vi där igen.

Ett ångestmöte med Djurgårdens IF Hockey stod på schemat, men Vrána intog inte sin "vanliga" plats i förstakedjan. Ante Karlsson utvalda ersättare var Tim Söderlund, och den tjeckiske stjärnan gick att hitta som extraforward i laguppställningen. Där satt han också kvar under stora delen av matchen. Räddningen blev när Brendan Shinnimin utgick i första perioden, och två minuters spel följde, men när lagkamraten var tillbaka blev kvistarna i bänken återigen hans sällskap.

– Det är vad det är. Jag måste respektera beslutet, borra ner huvudet, och vänta på en chans att spela. Överlag fokuserar vi på hur laget spelar, så det är vad det är. Det är bara att fokusera spå det som är framför en, säger han efter 1–5-förlusten.

Har du fått någon förklaring?

– Ja, det var några dåliga byten förra matchen, jag var ur position ganska mycket. Jag erkänner det, det var jag. Det är inte mycket jag kan göra åt det nu, bara acceptera beslutet och gå vidare.

Ny tränare – petad igen: "En besvikelse"

Trots kritiken stod Jakub Vrána för 28 poäng under fjolåret. I år har han inlett med en assist över sju. En minst sagt trög start.

– Det är det som är en liten besvikelse. Jag gick igenom det föra året och i slutet spelade jag bättre och kände mig bra på isen. Jag hade en bra sommar och hoppades på att fortsätta bygga på det i år. Det är tråkigt för mig att det här är ett steg bakåt igen.

– Samtidigt är det en bergochdalbana, ishockey som sport. Det går upp och ner. Det kommer inte alltid att spelas bra matcher, det kommer att finnas gånger som man inte känner igen sig själv, men det är som det är. Jag är professionell och det är det enda jag kan säga.

Känner du att Linköping fortfarande är rätt plats för dig?

– Ja, det har varit ett speciellt ställe för mig. Jag har spelat här tidigare. Jag har sagt det tidigare och det kommer inte att förändras. Det var en svår förlust, och just nu är det ärligt talat svårt att hitta ord.

När LHC:s huvudtränare, Ante Karlsson, får frågan om det fanns någon anledning till att Vrána blev extraforward svarade han kort:

– Det finns det säkert. Han var tillgänglig att spela och han fick spela.

– Vi gör inte mål och det är tidigt på säsongen så vi försöker få fler kedjor som gör mål, fortsatte han på presskonferensen.

Hur har han tagit beslutet?

– Jättebra.

Löftet: "Jag kommer att hitta det"

Jakub Vrána stannade på 6:43 i istid denna oktoberkväll på Hovet, och LHC sjunker ner på en jumboplats i SHL.

– Vi har pratat mycket om olika saker, vi måste bara utföra det. Något har saknats under inledningen av säsongen, vi måste bara hitta det. Det är en del av sporten, det är en del av våra liv. Vi måste lösa det och studsa tillbaka. Jag är helt säker på att det inte är första gången för killarna och mig, som vi möter motgång. Det är surt just nu, men vi måste ha ett kort minne och fortsätta framåt.

Och för egen del, vad ska du jobba på?

– Jag måste fortsätta jobba hårt. Ibland gör man sitt bästa och lämnar allt på isen, men det går fortfarande inte din väg. Det är också en del av det. Då fortsätter man bara att tro. Jag vet att jag är en bra spelare, jag kommer att hitta det. Det är som det är just nu. Vi har just förlorat och det är svårt att hitta ord.