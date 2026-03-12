LHC:s räddning från kval ser ut att bli målskillnaden. Ändå var Musse Håkanson rejält irriterad på Robin Kovacs och Jakub Vrana i torsdagens 2–5-match mot Skellefteå.

– Vi gör en bra första, sen är det lite personliga saker som sätter oss i dager, sade tränaren i TV4 innan han bänkade duon.

Varken Robin Kovacs eller Jakub Vrana spelade för LHC i tredje perioden mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Linköping ser ut att ha säkrat SHL-kontraktet, men tack vare Leksands ras mot Malmö. För i det egna mötet hade man inte särskilt mycket att säga till om.

Besöket i Skellefteå blev extra tungt för Waltteri Ignatjew som byttes ut efter fyra insläppta på åtta skott. Men i mångt och mycket handlade frustrationen om något helt annat. Nämligen de onödiga utvisningarna som laget tog i den andra perioden. Utvisningar som i slutändan blev avgörande i 2–5-matchen.

– Bra förstaperiod, synd att vi inte får utdelning. Sen kan man analysera… de vinner alldeles för mycket dueller, de får två PP, vi tar onödig utvisning. Vi måste uppträda mycket bättre, sade Markus Ljungh i TV4 inför tredje perioden.

– Det är frustration på domarna, det får inte hända. Fokusera på dig själv istället. Vi möter ett bra powerplay.

Bänkade Kovacs och Vrana: ”Själviskt”

När tredje perioden sedan satte igång hamnade skulden på Robin Kovacs och Jakub Vrana.

– Besviken på hur vi faller ihop lite. Onödiga utvisningar som de är effektiva på, säger huvudtränaren Musse Håkanson i TV4 vid andra pausen.

– Att det är själviskt, att det inte är ödmjukt, fortsätter han sedan när han får frågor om Vrana och hans utvisning i andra perioden.

Stjärnduon bänkades sedan under sista 20 när LHC jagade ett resultat för att undvika kval.

– Vi förlorar mot ett mer disciplinerat lag helt enkelt. Vi gör en bra första, sen är det lite personliga saker som sätter oss i dager. Killarna går ut och kör järnet i tredje, säger Håkanson i TV4 efter matchen.

Passningen: ”Vi såg vad som hände i sista”

Denna gång när tränaren får frågor om sin petning av stjärnorna svarar han på följande sätt:



– Vi såg vad som hände i sista… Just nu är det bara tomt och man är förbannad efter matchen. Vi kommer upp hit och är förberedda. Vi har gjort allt vi kunnat sista fem matcherna.

– Särskilt när de har Sveriges bästa hockeyspelare på planen i Oscar Lindberg. Det blir tufft att försvara sig mot när man tar onödiga utvisningar, tillägger han om utvisningen.

TV4: Spelar Robin Kovacs och Jakub Vrana på lördag?

– Det får vi se.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects