Jakob Silfverberg har ett utgående avtal med Brynäs.

Mycket talar för att stjärnan spelar i laget även nästa säsong.

– Jag tror att mycket ska hända för att det inte ska bli så, säger han till Gefle Dagblad.

Jakob Silfverberg.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Jakob Silfverberg fyllde 35 år i höstas och är inne på sitt andra och sista år på det tvåårskontrakt han skrev på med Brynäs inför SHL-återkomsten våren 2024.

Det mesta talar nu för att det kommer att bli en förlängning av kontraktet.

– Jag tror att mycket ska hända för att det inte ska bli så. Man vill förstås känna lite hur kroppen känns med skavanker och sånt. Men det ska nog mycket till för att jag inte ska stå här även nästa år, utan att lova för mycket, säger han till Gefle Dagblad.

Kommer inte stressa fram något

Silfverberg är emellertid tydlig med att han inte kommer att stressa fram något beslut.

– Hela familjen är involverad, barnen och frun. Jag trivs oerhört bra med det jag gör nu, förhoppningsvis har vi tagit oss till slutspel och gjort en rejäl push där och så får vi utvärdera efter det, säger han.

Toppar Brynäs interna poängliga

Den här säsongen har Jakob Silfverberg producerat 27 poäng (13+14) på 30 SHL-matcher och är med den noteringen den poängbästa spelaren i Brynäs denna säsong. Förra säsongen stod han för 47 poäng (23+24) på 52 matcher i grundserien samt 13 poäng (7+6) på 17 matcher när Brynäs som nykomling gick hela vägen till SM-final.

Tidigare under säsongen har nyckelspelare som Axel Andersson, Anton Rödin och Johannes Kinnvall förlängt sina kontrakt med Brynäs.

Source: Jakob Silfverberg @ Elite Prospects