Luleå kastar in talangen i toppkedja: ”Känns jättebra”

Luleå visar stort förtroende för Jakob Ihs-Wozniak inför 2025/26.

Inför första träningsmatchen för säsongen tränar 18-åringen i en toppkedja.

– Det känns jättebra, säger SHL-löftet själv till NSD.

Jakob Ihs Wozniak i Luleå och SHL 2024/25. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

En spännande säsong väntar för Jakob Ihs-Wozniak efter att han valts som spelare nummer 55 i sommarens NHL-draft. Samtidigt som han nu blivit uttagen till Juniorkronornas senaste samling inför Junior-VM visar nämligen Luleå stort förtroende för sin talang.



18-åringen har tagit plats intill Pontus Andreasson och nyförvärvet Heikki Leides i en toppkedja under försäsongen, och ser ut att få visa upp sig ordentligt i första träningsmatchen mot finska Kärpät under torsdagen.



– Det känns jättebra. Nu är det upp till mig att bevisa att jag ska vara där, säger J20-lagets tidigare poängkung till NSD och fortsätter om lekkamraterna:

– Det är två jätteduktiga spelare. Jag har hängt lite med Pontus tidigare när jag varit upp och tränat och han tar verkligen hand om mig. Han bjuder in mig och är jättetrevlig vilket gör det lättare för mig att spela mitt spel.

Har gått upp fem-sex kilo: ”Stort steg”

Jakob Ihs-Wozniak stod för 23 mål och 34 assist under grundserien 2024/25 med Luleås J20, men lyckades även introducera sig själv i SHL med ett första mål i liga redan i oktober. Totalt blev det 15 noterade matcher innan Wozniak avslutade säsongen med sju poäng på sju matcher under U18-VM. Turneringen slutade med silver och Vegas Golden Knights agerade sedan under draften.



Talangen menar att han är nöjd med sommaren och dess träning, och blickar nu framåt mot ett 2025/26 där han troligen kommer att börja slå sig in i SHL på riktigt.



– Att bli större och starkare, säger han till NSD om målsättningen under sommaren:

– Det är ett stort steg att gå upp och möta män nu. Jag vill också bli snabbare och förbättra konditionen, men mitt största fokus har varit att lägga på mig muskler. Jag har gått upp fem-sex kilo, men jag måste upp mer, fortsätter han.

Source: Jakob Ihs-Wozniak @ Elite Prospects