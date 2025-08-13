Hävelid testar nya spelare inför JVM: ”Helt nytt lag”

Ännu en samling väntar Juniorkronorna inför vinterns JVM.

Då väljer Magnus Hävelid att testa nya spelare genom en helt ny trupp, jämfört med World Junior Summer Showcase.

– Ett helt nytt lag och många som garanterat är väldigt sugna på att visa att man vill vara med och tampas om en plats i ett JVM-lag, säger förbundskaptenen.

Magnus Hävelid och Milton Gästrin. Foto: Bildbyrån och Steven Ellis.

8–4 mot Kanada och tre segrar mot USA. Efter en lyckad turnering för Juniorkronorna under World Junior Summer Showcase, runt månadsskiftet, tar Magnus Hävelid och hans gäng nu nya tag mot Junior-VM 2026 i Minnesota. Denna gång blir det dock en helt ny trupp som ställer upp.



– Känns jättekul. Det är bra för oss att vi får två samlingar den här tiden på året och på så sätt kan kolla på många spelare, cirka 50 stycken. Efter den här turneringen är det tre och en halv månad tills vi samlas för JVM och under den tiden har vi bara en samlingsvecka i november, så att vi får chansen till två turneringar på kort tid är både bra och viktigt, säger Hävelid i ett pressmeddelande.



Denna gång väntar en 5-nationsturnering i tjeckiska Chomutov där Sverige möter Tjeckien, Finland, Slovakien och Schweiz.



– Vi tycker att det är lag som är väl rustat för att spela internationellt, med både fart och storlek. Jag hoppas att när vi åker ifrån Tjeckien i slutet av augusti, att flera har tagit den här chansen och gjort vårt jobb inför kommande samlingar lite tuffare, fortsätter Hävelid.

Truppen

Målvakter:

Ebbe Lundberg, MoDo Hockey Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Oliwer Sjöström, Luleå HF Karl Annborn, HV71 Isak Forslund, Djurgårdens IF Melvin Nilsson, Linköping HC Theo Hallquisth, Örebro HK Gustav Sjöqvist, AIK Fred Nord, Djurgårdens IF Anton Olsson, Mora IK

Forwards:

Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF Milton Gästrin, MoDo Hockey Måns Toresson, Frölunda HC Zaki Crookes, Leksands IF Sid Boije, AIK Hugo Orrsten, Örebro HK Theo Stockselius, Djurgårdens IF Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC Oscar Davidsson, HV71 Karl Sterner, Södertälje SK Viktor Nörringer, Frölunda HC Marwin Jarbsjö, Rögle BK August Lissel, Leksands IF Adam Hesselvall, Södertälje SK

Resultaten under World Junior Summer Showcase

Sverige – USA Blå 5–2

Sverige – USA Vit 4–3

Sverige – USA (toppat lag) 6–3

Sverige – Kanada 8–4

Sverige – Finland 1–3