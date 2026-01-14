Frölundas besked – så länge blir stjärnan borta

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jacob Peterson skadades på träning.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att Frölunda-centern blir borta en längre tid.

Jacob Peterson riskerar att bli borta fram till mars. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I fredags förra veckan klev Jacob Peterson av och lämnade Frölundas träning med en befarad skada. Därefter missade han både lördagens hemmamatch mot Leksand i SHL samt gårdagens CHL-semifinal borta mot Brynäs.

Nu kommer Frölunda med ett första besked om centerns status. Peterson väntas missa sex veckors spel med en handskada.

– Det är en uppskattning, men det är det som vi kan gå ut med. Vi nöjer oss med handskada, säger sportchefen Fredrik Sjöström till Göteborgs-Posten.

Sex veckors frånvaro innebär att Jacob Peterson inte väntas komma tillbaka förrän i slutet av februari eller början av mars. Peterson har under säsongen gjort åtta mål och 15 poäng på 33 matcher för Frölunda, där han är en viktig tvåvägscenter, i SHL.

Därför lånade Frölunda ut talangen – trots skadorna

Frölunda har också skador på Erik Thorell och Christian Folin och duon väntas vara borta i ytterligare ett par veckor innan en comeback kan bli aktuell. Nyligen valde Frölunda att låna ut talangen Max Westergård till Björklöven, detta trots att de alltså har skador på forwards som Peterson och Thorell.

Fredrik Sjöström förklarar nu beslutet att låna ut Westergård, trots skadorna i truppen.

– Vi har funderat på det här en längre tid. Max behöver spela. Nu har vi fått lite skador som stör lite grann, men samtidigt var läget att få ut honom precis nu. Och då måste du ta den möjligheten. Vi har Måns Toresson och Mads Kongsbak Klyvö som kan steppa in – så det kommer att funka, säger Sjöström till GP.

