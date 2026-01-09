Oro i Frölunda – stjärnan skadad: ”Borta en tid”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda har förlorat två raka matcher.

På fredagens träning skadade sig dessutom Jacob Peterson, rapporterar GP.

Jacob Peterson avgjorde mot Malmö. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0654

Erik Thorell är skadad och Ivar Stenberg samt Max Westergård är inte redo för spel riktigt ännu efter JVM.

Nu har forwardssidan fått sig en till rejäl smäll, då Jacob Peterson gick av skadad på träning i dag.

Bekräftar: ”Spelar ej imorgon”

Göteborgs-Posten rapporterar att centern fick ont i handen och tvingades bryta träningen. Robert Ohlsson, lagets tränare, bekräftar för tidningen att han blir borta ett tag.

”Spelar ej imorgon, borta en tid framöver”, skriver han i ett sms.

Överlägsna serieledaren Frölunda har förlorat två raka matcher mot Linköping och Luleå, efter att ha haft en vinstsvit på tolv raka segrar tidigare.