Jack Berglund stannar i Färjestad en säsong till.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Jack Berglund är en lovande framtidsspelare för Philadelphia Flyers. Klubben draftade honom som spelare nummer 51 i draften 2024 och därefter har centern gått från klarhet till klarhet. Efter en succéartad säsong med JVM-guld som kapten och spel med Tre Kronor i VM var frågan var han kommer att spela nästa säsong.

Nu meddelar 20-åringen själv att beslutet är taget.

Nästa säsong blir det en fortsättning i Färjestad BK. Han avslutade säsongen i AHL med Lehigh Valley Phantoms men kommer alltså att bli kvar i hemstaden ett år till. Nästa säsong väntas han också ta en större roll i Färjestad. Där blir han nu med från försäsongsstarten i augusti.

– Vi tycker det är bäst att om jag ska vara kvar ett år till i Färjestad så kör jag där fullt ut. Jag ser fram emot en säsong till här hemma – laget ser starkt ut. Det ska bli kul att återsamlas i augusti, säger han till VF-sporten.

Jack Berglund stannar i Färjestad

Färjestad har redan fått in Marcus Johansson till nästa säsong. Det här beskedet gör nu att deras forwards- och centerbesättning ser riktigt stark ut. De har just nu 13 seniorforwards på kontrakt och kan därmed sitta lugnt i båten inför säsongsstarten.

Samtidigt hoppas storlöftet på sitt stora genombrott i SHL. Förra säsongen blev det tolv poäng på 40 matcher i SHL - en total Jack Berglund gärna vill bättra på till hösten.

– Jag tror jag kommer kunna ta steg här hemma. Det känns rätt – och Philadelphia tycker också det känns bra. Vi har alla landat i att det här blir bäst.