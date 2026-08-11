Stannar i Färjestad – tar plats intill stjärnan

Jack Berglund blir kvar i Färjestad över 2026/27.

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Det blir NHL-omgivningen som kommer till Jack Berglund, snarare än tvärtom. För samtidigt som JVM-kaptenen sätts i samma formation som Marcus Johansson meddelar hans Philadelphia Flyers att det helt säkert blir ett lån till SHL.

Den nu 20-årige centern har själv varit öppen med att så skulle bli fallet, men nu är det också bekräftat.

– Nu har jag fått inleda med laget och det har jag inte gjort sedan jag kom upp i A-laget. Kul – men tyvärr behövde jag vara med på testerna, skojar Berglund när Värmlands Folkblad får tag i honom under måndagen.

– Min taktik? Egentligen bara att ge honom pucken. Och samma med Victor (Ejdsell) som är otroligt smart så det är bara att ge honom pucken också. Det är min plan, fortsätter han om formationen.

Jack Berglund har gjort hela juniorresan i FBK, från U16 till SHL. Förra säsongen fick han också chansen att avsluta i AHL, med Flyers Lehigh Valley Phantoms. Det blev ett mål på fem matcher. Den gångna säsongen blev JVM-guldvinnarens SHL-utdelning 15 poäng på 47 matcher.

Berglund skrev på sitt treåriga rookieavtal med Philadelphia i början av april.

