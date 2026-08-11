Förlänger med tidigare poängkungen: "Tog stora kliv"

Almtunas Lukas Smith 2025.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

En tionde forward är presenterad i Almtuna IS inför 2026/27. Det handlar om Lukas Smith, färsk från sin första hela säsong i Hockeyallsvenskan, och förlängningen skrivs över ett år.

– Det känns jätte bra att ha förlängt med Almtuna och bygga vidare på det vi startade förra säsongen, känner mig sjukt taggad på att komma till hallen o starta upp säsongen, hoppas vi ses i hallen i vinter, säger Smith själv.

Den Mjölby-fostrade 24-åringen nådde, som väntat, inte upp till sina 42 poäng på 32 matcher som han stod för i Hockeyettan med Forshaga. Dock trillade ändå 15 (5+10) in från hans klubba.

– Jag tycker Smith tog stora kliv i sitt centerspel förra säsongen, han är stark i tekningscirkeln, spelar ansvarsfullt åt båda hållen och kan användas både i powerplay och boxplay. Han har dessutom den där lilla edgen som vi gillar. Vi tror att han kommer ta ytterligare kliv den här säsongen, och det ska bli kul att följa hans utveckling, säger Uppsala-klubbens sportchef Jonas Almtorp.