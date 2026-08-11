SM-guldvinnarens val: "Gick väldigt snabbt"

Juuso Vainio flyttar till Norge.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Med Filip Berglund borta valde Örebro Hockey, strax efter fjolårets premiär, att plocka in Juuso Vainio. Den finske backen som tidigare gjort två säsonger i Växjö, varav en slutat i ett SM-guld. Korttidsavtalet förlängdes också över säsongen, men tydligen imponerade inte 31-åringen nog för att även få stanna efter sommaren.

Nu står det klart att Vainio lämnar Sverige för spel i norska Vålerenga.

– Jag fick en förfrågan för ungefär två veckor sedan, och förra veckan bestämde jag mig för att skriva på. Förhandlingarna gick väldigt snabbt, och allt var klart på ett par dagar. Jag ville uppleva något annorlunda från Sverige och Finland, och det här kändes väldigt rätt. Ishockeysporten i Norge utvecklas bra, säger backen själv på klubbens hemsida .

Sportchefen: "Blir en av våra mest stabila"

Juuso Vainio får där Fredrik Glader som assisterande tränare, samt flertalet svenskar och svenskbekantingar som lagkamrater. Däribland bröderna Westerholm, Lars Volden och Markus Modigs.

– Vi har följt Vainio länge. Han är en riktigt bra hockeyspelare med SHL-guld, CHL-guld och landslagserfarenhet från Finland, så han kommer att höja nivån på vårt försvar. Han är defensivt stabil, och vi förväntar oss att han blir en av våra mest stabila spelare den här säsongen, säger sportchefen Morten Ask.

Innan den oväntade SHL-comebacken i Örebro gjorde Juuso Vainio ett år i Schweiz och två i finska JYP. Allt efter avskedet i Växjö.