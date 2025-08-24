I våras ryktades Isac Solberg kunna lämna Rögle – men han blev kvar.

Nu hyllas 20-åringen av Rögles nya tränare Dan Tangnes.

– Är det någon som stuckit ut sett till förväntningarna är det Isac, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Dan Tangnes har imponerats av Isac Solberg på försäsongen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Rögle har laddat på offensivt med nya namn som Fredrik Olofsson och Karson Kuhlman samtidigt som många av de tunga namnen på forwardssidan också blivit kvar i klubben. Det gör att det blir tuff konkurrens om speltiden den kommande SHL-säsongen.

Men under försäsongen har 20-årige Isac Solberg visat framfötterna och gör då anspråk på att ha en plats högre upp i hierarkin. Efter lördagskvällens 4-1-seger mot EV Zug, där Rögle säkrade cupsegern i försäsongsturneringen Red Bull Salute, väljer tränaren Dan Tangnes att hylla Solberg för hans insats.

– Isac Solberg har varit en positiv fläkt och jag tycker de nya spelarna visat att de kommer vara värdefulla för oss. Dennis [Everberg] har burit fanan, Leon [Bristedt] har spelat bra… men är det någon som stuckit ut sett till förväntningarna är det Isac, säger Tangnes.

Isac Solberg inför säsongen: ”Lättare att spela”

Isac Solberg kom upp och tog en ordinarie tröja i A-laget förra året då han noterades för 1+4 på 39 matcher och sköt sitt första SHL-mål mot Färjestad i februari. I ungefär samma veva kom det rykten om att 20-åringen var på väg att lämna Rögle för att i stället gå till Oskarshamn i HockeyAllsvenskan inför årets säsong. Men efter sin fina avslutning på säsongen i SHL fick Solberg i stället ett nytt kontrakt med Rögle – som gäller till 2027.

Forwardslöftet menar nu också att han har kommit in mer i spelet inför den nya säsongen.

– Det är lättare att spela i år, vi spelar med mycket mer fart. Vi kollar framåt och sticker – det passar mig som spelare väldigt bra. Jag har kommit in i vårt spelsystem snabbt, säger Isac Solberg till Helsingborgs Dagblad.

20-åringen gjorde ett av målen i Rögles seger mot EV Zug under lördagen och hoppas nu kunna bidra mer på seniornivå än vad han gjorde förra säsongen.

– Jag siktar på att få spela mer än förra säsongen samt vara med och producera mer. Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Med tanke på vad jag har med mig från i fjol är jag mer redo nu, säger Solberg.

Isac Solberg har Troja-Ljungby som moderklubb men flyttade till Ängelholm för spel i Rögle 2023. Han har därefter spelat 46 SHL-matcher och säsongen 2023/24 fick han göra fyra landskamper för det svenska U19-landslaget.

