Vinnare – i säsongsdebuten: ”Väldigt nöjd”

Säsongsdebut och final mot Dan Tangnes tidigare gäng EV Zug.

Då klev Anton Bengtsson fram och säkrade 4–1-segern och pokalen för sitt Rögle BK.

– Jag är väldigt nöjd med att vi åker hem med en pokal, säger Tangnes i Expressens sändning.

Anton Bengtsson lyfter Red Bull Salute-pokalen. Foto: Expressen (skärmdump) och Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Medan Rögle ställts mot Färjestad (1–0 och avbruten i andra perioden) och Red Bull München, under försäsongen, har Anton Bengtsson allt jämnt varit utanför truppen. Kaptenen avbröt säsongens första ispass med en handskada och har sedan dess varit på frånvarolistan.



– Jag känner mig pigg. Det är mer att jag behöver gnugga på lite extra för att jag ska känna mig superfräsch när vi drar igång i september, har han tidigare sagt till Helsingborgs Dagblad.



Idag, när Ängelholmslaget avslutade träningslägret i österrikiska Zell am See, var det dags för säsongsdebut.



Anton Bengtsson klev in i en fjärdekedja intill Dennis Everberg och Isac Solberg, och nye huvudtränaren, Dan Tangnes tidigare gäng, EV Zug stod för motståndet i finalen av Red Bulls Salute 2025. Det hela slutade i en 4–1-seger för Rögle och jubel för Bengtsson som spikade segern med sitt 3–1-mål i den tredje perioden.



Kaptenen plockade med sig pucken runt Zugs bur och skickade pricksäkert in den i bortre krysset samtidigt som Dennis Everberg gjorde jobbet framför mål. Därifrån kunde Rögle hålla ifrån och sedan se Fredrik Olofsson sätta 4–1 i tom bur.

Tangnes: ”Det var en väldigt konstig känsla”

Filip Johansson och Isac Solberg var de första två målskyttarna i Rögle. Detta då man vänt ett tidigt 0–1-underläge till 2–1-ledning i slutminuterna av första perioden. Mitten-akten slutade mållös.



– Det var en väldigt konstig känsla, att vara på andra bänken. Jag var i Zug i sju år och delade många tårar och hårt arbete med de killarna, men också några av de bästa ögonblicken i mitt liv. Det var en konstig känsla att vara på andra sidan, säger Rögles Dan Tangnes i Expressens sändning om att möta sitt EV Zug.

– Vi hade bara spelat 20 minuter hockey innan vi kom hit till Zell am See, så vi är väldigt nöjda med de två första hela matcherna av säsongen. Två lag av kvalité i München och Zug, så jag är väldigt nöjd med att vi åker hem med en pokal, fortsätter han om turneringen.



EV Zug – Rögle BK: 1–4 (1–2, 0–0, 0–2)

Zug: Dominik Kubalík.

Rögle: Filip Johansson, Isac Solberg, Anton Bengtsson och Fredrik Olofsson.