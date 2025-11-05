Isac Nilsson fortsätter sin raketresa. Talangen har nu skrivit på ett kontrakt med Malmö Redhawks till 2028.

– Jag har gått hela vägen från U18-laget upp till A-laget och gillar både klubben och Malmö som stad, säger Nilsson i ett pressmeddelande.

Isac Nilsson jublar efter 1-0 under ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Växjö den 25 oktober 2025 i Malmö.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Förra säsongen hade Isac Nilsson inte gjort en enda landskamp innan han under våren spelade till sig en plats i U18-VM-truppen. Efter det har resan fortsatt spikrakt uppåt och under hösten har talangen tagit för sig i SHL. På tolv matcher har han gjort 1+2 och verkligen förtjänat en plats i laget.

Född 2007 är det en spelare som är junior även nästa säsong.

Men nu har Malmö valt att skriva ett A-lagskontrakt med honom. Och det är ett långt sådant. Det nya avtalet sträcker sig tre år framåt och pågår till 2028. 18-åringen kom till klubben inför hockeygymnasiet säsongen 23/24 och har sedan dess gått från J18 till SHL.

– Detta var en självklar förlängning för oss. Isac är en kille som vi tror väldigt mycket på och hans potential kan ta honom hur långt som helst. Trots att Isac är junior i ytterligare ett år har han kommit bra in redan i år och det visar på hans förståelse och mognad i spelet. Isac har börjat sin resa men nu drar den igång på riktigt. Tillsammans ska vi se till att han fortsätter att utvecklas, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Ursprungligen från Täby är Isac Nilsson nu en spelare som i allra högsta grad är aktuell för junior-VM. Om inte till i år så till nästa år. Förra säsongen blev det 30 poäng på 43 matcher i U20 Nationell.

Source: Isac Nilsson @ Elite Prospects