I torsdags var han mycket nära att näta för första gången i SHL. Idag fick Malmös 18-årige talang, Isac Nilsson, till slut jubla efter ett läckert avslut.

– Kyligt av Öberg där som lägger den bakom ryggen, men Isac Nilssons dragning… hyllar TV4:s Petter Rönnqvist i sändningen av mötet med Växjö.

Isac Nilsson efter första SHL-målet, samt TV4:s Petter Rönnqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

– Jag började utvecklas redan när jag bytte till Täby till U15. Jag kom till en bra miljö med bra tävling på träningar, och det var ju de grabbarna man tävlade emot. I U15 ville man spela med U16, i U16 ville man spela med J18, och då var det Melvin (Novotny) och (Theo) Stockselius som man tävlade emot.



Detta berättade Isac Nilsson för hockeysverige.se, i april, strax innan avresan till Dallas, USA. Då hade talangen, i sista stund, spurtat in sig i Småkronornas lag till U18-VM som sista spelare bland flera Täby-fostrade löftet. Nu har den 18-årige forwarden gjort sitt första mål i SHL – på läckert vid.



Efter aktionen i lördagsmötet med Växjö hyllas Nilsson stort i TV4.



– Kyligt av Öberg där som lägger den bakom ryggen, men Isac Nilssons dragning när han går till höger, går över till backhand, drar isär benen så att det blir ”5-hole”… hur snyggt som helst, säger Petter Rönnqvist från studion och fortsätter om torsdagens rivalmöte med Rögle.

– Jag tycker att han hade några intentioner där han är frejdig, har bra skridskoåkning, tar för sig. Kul att se att han får göra sitt första SHL-mål på det där läckra sättet också

Valde att lämna Stockholm: ”Fastnade för det direkt”

Nilsson var även nära att näta senast mot Rögle, vilket han själv tar upp i TV4.



– Jo, det var skönt. Jag missade öppet mål i torsdags, mot Rögle, så det var skönt att få revansch, säger han själv när han ställer sig för en intervju sändningen.

– Det är klart man har längtat efter det här, men det är inget jag har gått runt och tänkt på. Jag vet att om jag gör det bra så kommer det att komma.



Nilsson fortsätter sedan om just den där starka kullen som slog sig fram i Täby.



– Jag spelade med dem i U16, Viggo (Björck), Melvin (Novotny), och ”Stockan” (Theo Stockselius). Sen åkte jag ner på ett besök här (i Malmö) och fastnade för det direkt. Det kändes rätt helt enkelt.

– HG-verksamheten, man vill utvecklas varje dag här, det är bra tävling på träningarna… det var det.



Tio poäng på sju matcher har varit Isac Nilssons facit i U20 denna säsong. I SHL har två assist tidigare skrivits in.



– Det är jättekul. Det är Sveriges bästa liga så det är otroligt inspirerande. Jag försöker bara njuta hela tiden.

– Man blir lite mer van vid tempot, vågar kanske hålla i pucken någon extra sekund och lägga en passning. Lite sånt.



Isac Nilsson gör sitt första SHL-mål och ger hemmalaget ledningen! 🔥🏒 pic.twitter.com/IRwxSRFIUG — SHL.se (@SHLse) October 25, 2025

