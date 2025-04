Stödet – efter cancern: ”Alltid vetat vad han kan göra”

Under 2022 drabbades Theo Stockselius av cancer. Tårarna rann och flera operationer väntade, men drömmen fanns kvar.

Nu spelar 17-åringen U18-VM med Småkronorna, intill vännerna från Täby-tiden.

– När man får en motgång nu på träning är det inte en riktig motgång. Cancern var en riktig motgång, säger han till hockeysverige.se.

Theo Stockselius och Isac Nilsson. Foto: Bildbyrån och Simon Eld. (montage).

2022 var året då allt såg ut att vändas upp och ner för Theo Stockselius. Talangen från Norrtälje hade påbörjat sin resa i Täby, men fick under sommaren ett tungt besked. Sköldkörteln var förstorad och flera operationer väntade för att avlägsna den från halsen och därmed bli av med cancern.



Nu, tre år senare, är forwarden en del av Småkronornas lag som jagar medaljer under U18-VM.



– Det ska bli skitkul. Vi är ett bra lag och det här kommer vara det största man har varit med om hittills, säger 17-åringen till hockeysverige.se inför avresan till USA.



Mästerskapet kommer efter ett minst sagt bra 2024/25 där 07:an avslutade säsongen med dubbla JSM-guld i Djurgården och hela 16 poäng i J20-slutspelet. Flest av alla spelare.



– Jag har haft bra spelare runt om mig med Viggo (Björck), bland annat, säger han ödmjukt och fortsätter om det där tunga året som lämnat ett ärr på halsen:

– Ja, jag tänker inte så mycket på det längre. Det är inte som att jag, när jag tränar, går runt och tänker på det. Sen har det nog gjort mig starkare mentalt. Det har blivit lättare att hantera andra motgångar. När man får en motgång nu på träning är det inte en riktig motgång. Cancern var en riktig motgång.



Motgången var den andra på kort tid för Theo Stockselius, som även brutit lårbenet sista året i Norrtälje, men den har inte stoppat honom från att slå sig in i den starka 07-kullens landslag, där han nu återförenats med flera av sina lagkamrater från Täby-tiden.



Två av dessa, Melvin Novotny och Isac Nilsson, var även med och spelade TV-pucken med Stockselius under 2022. En turnering som den då cancerdrabbade talangen anslöt till sent efter sin sista operation.



– Jag var väldigt nära den situationen. Mina föräldrar känner hans föräldrar bra och vi hade mycket kontakt. Det var jobbigt, men Theo är stark och har gått ut starkare från den situationen, börjar Nilsson att berätta för hockeysverige.se.

– Jag kommer ihåg att jag åkte hem till honom efter han hade opererats och satt och fikade, käkade lite bullar och drack saft. Man försökte bara vara där och stötta honom. Det var jobbigt för honom och en tuff situation. Han har ju varit skadad många gånger under sin karriär… knät, lårbenet och cancern.



Hur glad har du varit för hans skull nu när han fått lyfta två JSM-guld och dundrat in poäng?

– Jag har alltid vetat om vad han kan göra på planen. Man visste att om han har tålamod och tar sig ur det här så kommer han bara bli starkare av det, och bara utvecklas ännu mer.

Theo Stockselius jublar efter 3–3 i J18-finalen mot Luleå. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Sist in av Täby-killarna: ”Känt dem sedan jag var tio”

Isac Nilsson var en av de sista spelarna som kom in i Thomas Paananens landslagstrupp inför mästerskapet, men verkligen inte den enda med en bakgrund i Täby.



Utöver Nilsson och Stockselius finns, som nämnt ovan, även Melvin Novotny och Viggo Björck.



– Ja, det var två år sedan, säger Nilsson om när de spelade tillsammans senast.

– Det är skitroligt. Jag har känt dem sedan jag var tio år och kört turneringar, kampat emot och med varandra. Det är bara jätteroligt, fortsätter han.



Hur mycket betydde den tiden i Täby?

– Mycket. Jag började utvecklas redan när jag bytte till Täby till U15. Jag kom till en bra miljö med bra tävling på träningar, och det var ju de grabbarna man tävlade emot. I U15 ville man spela med U16, i U16 ville man spela med J18, och då var det Melvin och Stockselius som man tävlade emot.



Isac Nilsson var, fram till februari, inte heller tänkt som en möjlig VM-spelare för Småkronorna, men imponerade i Ängelholm, under sin första samling.



– Så länge man visste att det fanns har jag drömt om att spela ett VM för Sverige. Hela livet. Det är riktigt kul, säger Nilsson, som valde vägen via Malmös hockeygymnasium.

– De var positivt överraskade av mitt spel. De ville bara se att jag fortsätter spela i Malmö i J20, och sa att jag hade stor chans att komma med till VM om jag gjord det, fortsätter han.



Har du varit avundsjuk när de andra Täby-killarna varit med?

– Nej, jag har bara varit glad för deras skull. Samtidigt försöker jag fokusera på min egna utveckling och tänkt ”någon dag så kommer jag få chansen”.



Nilsson gick in i mästerskapet som lite av en joker, men har inför kvartsfinalen fått fokusera på att stötta Stockselius med fler, från sidan. Detta bland annat i och med Anton Frondells intåg i laget.

