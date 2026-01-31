Rök ihop med stjärnan: ”Han blev tydligen förbannad”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå åker på en tuff förlust i Jönköping.

I matchen rök Isac Hedqvist ihop med HV71-stjärnan Jonathan Ang.

– Jag gav tillbaka och då blev han tydligen förbannad, säger Hedqvist till hockeysverige.se.

Jonathan Ang och Isac Hedqvist hade flera heta dueller under dagens match. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

28-12 i skott till Luleå.

Men matchen slutade 2-1 till HV71.

Trots att Luleå var speldominanta under stora delar av matchen var det ändå HV som knep alla tre poängen. De avgjorde genom ett mål i boxplay och ett mål i powerplay. Luleå hade ett stort övertag i lika styrka, men lyckades inte få in någon puck förutom ett mål av Markus Nurmi i powerplay.

Efteråt var Isac Hedqvist besviken över hur laget uppträdde i lördagens bortamatch.

– Jag tycker att vi är bättre än dem i fem-mot-fem-spelet, till vissa delar. Sedan har vi några perioder där vi hamnar långa stunder i vår försvarszon också. Jag tycker att vi är långt ifrån vår bästa prestation ändå. Det är surt, men det är bara att ta nya tag till nästa match, säger Hedqvist till hockeysverige.se i förlusten.

Vad var det som saknades, ni har ju flera chanser att göra mål men får inte riktigt in den?

– Vi skapar ju mycket lägen men vi behöver försöka få in lite mer folk på kassan, ta kamperna där inne och smälla in något skitmål. Vi gjorde bara ett mål i powerplay i dag va? Nej… Det är inte tillräckligt bra i dag kan man konstatera.

Isac Hedqvist om bråket med Jonathan Ang: ”Kul”

Isac Hedqvist själv hamnade i centrum under matchen. På slutsignalen hamnade han i bråk med HV:s finska backpar Axel Rindell och Santeri Hatakka. Under matchens gång hade han också en genomgående uppgörelse med Jonathan Ang. Duon hamnade i luven på varandra flera gånger. Framför allt rök de ihop under slutet av första perioden vilket ledde till att båda blev utvisade för ”holding”. Ang och Hedqvist höll i varandra och tjafsade i nästan en halv minut innan domarna klev emellan.

Var det något från din sida att försöka komma under skinnet på honom?

– Nej, det var väl bara att han började hålla på och slashas och ha sig där. Då gav jag en tillbaka till honom och då blev han tydligen förbannad. Då blev det ett litet gruff där, det var väl mest det. Det är inget märkvärdigt utan det är bara kul när det hettar till lite, säger Isac Hedqvist.

I tredje perioden rök duon ihop igen. Den gången blev bara Ang utvisad för en hög klubba på Hedqvist. Jonathan Ang själv höll däremot inte med om beslutet, men var annars förtegen om duellen med Hedqvist.

– Jag tycker inte det där borde ha varit någon utvisning. Han drar upp min klubba i sitt eget ansikte. Jag vet inte… Jag har inget mer att säga om det, säger Ang efter matchen.

HV71 vann matchen med 2-1 sedan Jonathan Ang gjort båda målen.

Source: Isac Hedqvist @ Elite Prospects