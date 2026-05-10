Ikonen tillbaka i Djurgården – efter fem år

Nu är det klart. ”Hank the tank” är tillbaka i Djurgården efter fem år på andra håll.

– Han kommer först, går sist och kommer att vara en ledare att se upp till, kommenterar GM Niklas Wikegård nyförvärvet.

Henrik Eriksson är tillbaka i Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

Det var våren 2021 som Djurgårdsikonen Henrik Eriksson fick beskedet att han inte skulle få vara kvar i Djurgården. Efter spel i Mora, Södertälje och finska Vasa är han nu tillbaka i klubben igen.

Kontraktet är skrivet på ett år.

– Vi ville addera Hank till gruppen för att förstärka Djurgårdsidentiteten ytterligare. Han är en person som skapar positiv energi både på och utanför isen, och vi vet att han kommer ge allt för skölden i varje byte i den roll han får, säger sportchef Marcus Due-Boje.

Henrik Eriksson klar för Djurgården

Henrik Eriksson har gjort omkring 600 matcher i Djurgården och har också varit lagkapten. De senaste två åren har han spelat för Södertälje – där han också var lagkapten under en säsong – och den gångna säsongen gjorde han tolv poäng i HockeyAllsvenskan.

– Under min senaste säsong här spelade vi helt utan publik, så det känns extra motiverande att få kliva ut framför våra supportrar i Djurgårdströjan igen, säger publikfavoriten.

Source: Henrik Eriksson @ Elite Prospects