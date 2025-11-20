Hyllar gruppen efter debutmålet i SHL: ”Är jätteglada för mig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Loke Krantz, 18, har gjort mål i SHL för första gången.

Efter matchen hyllar han lagkamraterna som gjort anpassningen till spel i ligan enklare.

– Sedan dag ett har jag varit trygg i mig själv och känt mig så jäkla välkommen och grabbarna tar hand om en, säger han till Hockeysverige.se efter matchen.

251120 Linköpings Loke Krantz jublar efter 3-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Linköping den 20 november 2025 i Stockholm. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0241

Första SHL-målet för LHC-talangen Loke Krantz, 18, kom under torsdagskvällen. Efter en situation där han med hög skicklighet med klubban tog sig in i slottet, avslutade han snyggt bakom en annars stekhet Magnus Hellberg i Djurgårdens mål.

Lagkamraten Robin Kovacs var full av beröm för 18-åringen.

– Det är jättekul. Han har gjort det fantastiskt bra sedan han kom upp och har ett bra driv, kör och visar vägen där ute, säger han efter matchen till Hockeysverige.se

”Det är alltid kul att sätta första målet”

Loke Krantz själv reflekterar över sin milstolpe.

– Det är så klart kul att sätta första målet efter man redan fått förtroendet här under säsongen. Att få göra mål är alltid skitkul men det är bara att släppa det här och göra det så bra som möjligt här framöver.

Målet var revansch för tonåringens del, då han tidigare dragit på sig en utvisning som ledde till 3–0 för Djurgården.

– Det är lite väl onödigt från min sida, jag kan göra det lite mer i smyg och ingen så stor rörelse. Då åker jag tyvärr på det och de gör mål där och det är mycket på mig det där. Jag får ta på mig det.

Lagkamraterna har gett Krantz många glada tillrop efter matchen, som slutade med en 1–3 förlust.

– Klart man fått det, det är jätteglada för mig och under tiden jag har varit med i laget, sedan dag ett har jag varit trygg i mig själv och känt mig så jäkla välkommen och grabbarna tar hand om en. Det har gjort att man får självförtroende och vågar ta för sig. Jag är jätteglad att få vara med, säger han och fortsätter.

– Det är en jättebra trupp med skickliga spelare som verkligen kan hockey och det gäller att få laget att hjälpa varandra så att spelet sitter, det är bara att lita på varandra i alla lägen.

”Allt har gått rakt framåt”

Den negativa starten för Linköping HC missade 18-åringen, som ”bara” gjort åtta matcher hittills denna säsong. Därför hann han aldrig riktigt bli så drabbad av den negativa form som präglade laget.

– Jag vet inte riktigt, jag var inte med i början riktigt där när det var en dålig trend. Men jag fick chansen där och vi vann några och förlorade några, efter uppehållet har allt gått rakt framåt. Energin och positiviteten som kom med två vinster förra veckan. Tråkigt med förlust i dag, men det är bara att fortsätta göra det vi är bra på.

Bristen på effektivitet fällde Linköping. Men spelet i powerplay var ändå godkänt i det stora hela, menar Krantz.

– Jag vet inte om det avgjorde riktigt, vi visade upp ett bra spel och vi får bra lägen, men Hellberg i målet tar puckarna. Jag tycker vårt powerplay är bra ändå men vi ger bort puckarna lite fritt. Sen spelar jag inte powerplay själv så jag ska inte säga så mycket.

Då ska du in där nästa match då?

– Ja, exakt, säger han och skrattar.

– Vi får se hur det blir.