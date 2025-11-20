Profilen njöt – trots förlust på Hovet: ”Kul att håna dem lite”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Kovacs och hans Linköping förlorade på Hovet.

Trots det kunde inte forwarden undvika att njuta lite grann av den uppiskade stämningen.

– Det är det jag njuter av, att ha hela arenan mot mig, säger han efter matchen.

251028 Linköpings Robin Kovacs under ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och HV71 den 28 oktober 2025 i Linköping. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0201

Att matcherna mot Djurgården är speciella för LHC-forwarden Robin Kovacs är inget nytt. På torsdagen var han åter på Hovet för att möta stockholmslaget. Den uttalade AIK-supportern lyckades reta publiken ett par gånger, trots förlusten (1–3).

Han sjöng också med i ramsor riktade mot Djurgården. Något han gjorde med flit för att göra sitt att reta upp stämningen. Senare under matchen fick han också sånger riktade mot sig från Djurgårdens läktare.

– Det är kul att håna dem lite och jag njuter som sagt av det hela. Jag måste ligga på en bra och jämn nivå och i år har jag fokus på att hjälpa laget och driva det framåt. Men det suger att förlora.

”Passningsspelet som inte är där”

Sett till statistik och spelets gång var matchen jämn. Till slut avgjordes matchen av skillnaden i effektivitet mellan lagetn.

– Jag tycker det är passningsspelet som inte är där, vi har lägen och skott, något friläge i powerplay. Jag har dubbel stolpe i slutet så det är lite stolpe ut och Magnus Hellberg gjorde det bra i målet.

Robin Kovacs har gjort 21 poäng på 21 matcher och är med det en toppspelare såväl i Linköping som i hela SHL.