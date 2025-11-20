”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 inledde säsongen med sex raka nollpoängare. Ändå vill de tillbaka till spelet de då hade – trots att vinsterna nu börjat komma.

– Vi jobbar för att hitta tillbaka till spelet vi hade i början av säsongen, säger HV:s analytiker Linus Leise till JP.

HV71 vill tillbaka till de spel de hade i säsongsinledningen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Det blev ingen rolig säsongsinledning för HV71 – laget tog noll poäng på de första sex SHL-omgångarna.

Nu har vinsterna börjat trilla in och laget har lyckats ta sig upp på säker mark efter den krisartade inledningen. Trots det vill laget hitta tillbaka till den spelidé de hade i början av säsongen.

– Absolut, vi har vunnit matcher men spelet har inte varit på den nivån som vi vill att det ska vara. Vi vet att vi kan göra saker bättre än vad vi gjort på slutet. Det är lite paradoxalt mot hur det såg i säsongsinledningen då vi spelade bra men förlorade, säger HV71:s analytiker Linus Leisen när Jönköpings-Posten gör en längre intervju under onsdagen.

”Kan vara mentalt tufft att hålla i spelet”

HV71 har sakta men säkert börjat plocka poäng, men enligt Linus Leisen är spelet sämre än vad det var i början. Laget har släppt sin grundidé och ändå lyckats plocka vinster, men för att de ska ta sig längre upp i tabellen behöver de återgå till sin forna spelidé.

– Vi presterar ungefär i linjen med var vi ligger i tabellen, varken mer eller mindre. Och det är vi inte alls nöjda med än så länge, vi jobbar hårt för att bli bättre för vi vill ligga bättre till i tabellen.

Linus Leisen tror att den tuffa säsongsinledningen är anledningen till att laget tappat sin spelidé.

– Det kan vara mentalt tufft att hålla i spelet när du inte får med dig resultaten, då gäller det att ha tillit till att till att spelet över tid kommer att ge resultat. Men som alla lag i vår situation brottas man med att hålla i de delarna. Så spelet har blivit lite annorlunda men vi jobbar för att hitta tillbaka till spelet vi hade i början av säsongen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects