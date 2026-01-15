”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två och en halv månad efter att han ersatte Björn Liljander har även Fredrik Stillman sjukskrivits. Nu ger HV71 svar kring vägen framåt under 2025/26.

– Vi vill inte stå utan en sportsligt ansvarig särskilt länge, säger klubbdirektören Richard Nylin till Jönköpings-Posten.

Både Fredrik Stillman och Björn Liljander är sjukskrivna tillsvidare från HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan när HV71 meddelade att Björn Liljander sjukskrivits i slutet av oktober hamnade man i en tuff sits. Plötsligt kom Fredrik Stillman in som vikarierande GM för att bygga laget inför kommande säsong, samtidigt som hotet om ett nytt kval fanns kvar. Nu har även Stillman sjukskrivits med hänvisning till hat och hot.

Richard Nylin, som lämnar sin roll som klubbdirektör 31 mars, ger nu en uppdatering för Jönköpings-Posten. Där berättar 55-åringen att det inte kommer som en lika stor överraskning för klubben, som ”fått signaler innan”.

– Om man tittar på årets säsong så kanske det inte behövs jobbas jättemycket. Vi letar kanske efter något nyförvärv. Men vi jobbar väldigt mycket med den framtida truppen just nu. Där får vi som organisation stötta upp så gott det går, säger Nylin till JP om vägen framåt nu.

– Men det är klart att vi måste titta på att få in någon rätt snabbt här. Vi tittar på hur vi kan lösa det här framförallt på kort sikt. Vi har ju ledarna och Linus Leise och Nicklas Pettersson (analytiker) som får hjälpas åt så länge.

Då vill man ha en ersättare på plats

Men vem blir det då som ska bygga HV71 till 2026/27? Nylin menar att Stillmans sjukskrivning gäller tillsvidare och att man ska göra en uppföljning efter någon månad.

– Vi sitter och diskuterar nu vad vi ska göra som är akut. Men vi måste få in någonting. Det är kort om tid just nu men vi måste få in någon, säger han och fortsätter.

– Vi vill få in en så fort det bara går, senast nästa vecka skulle jag säga. Vi vill inte stå utan en sportsligt ansvarig särskilt länge.

Jönköpingsklubben är just nu på väg mot ett nedflyttningskval för tredje året i rad. Nylin menar att det ”tär på en” när hat och hot förekommit under denna längre period.

