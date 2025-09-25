Historiskt dålig start för HV71: ”Vi är lika förbannade som alla andra”

Noll poäng efter fem omgångar.

Efter förlusten mot Timrå har HV71 nu fått sin sämsta start på en SHL-säsong någonsin.

– Vi har satt oss i en tuff sits och det är vi där inne som ska vända på det också, säger backen Niklas Hansson efter matchen.

Niklas Hanssons HV71 har fått en mardrömsstart på SHL-säsongen. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Eländet fortsätter för HV71.

Efter att ha inlett säsongen med fyra raka förluster jagade HV sina första poäng i torsdagens hemmamatch mot Timrå. Men poängen uteblev även i kväll.

Återigen tappade HV71 en ledning till förlust vilket ledde till att Timrå kunde vinna matchen med 4-3. Nu har HV alltså fem raka förluster för att inleda SHL-säsongen.

– Återigen får vi en bra start men sedan gör vi det svårt för oss själva i andra perioden. De får lite momentum där i andra perioden och vi får inte stopp på den blödningen. Vi sätter oss själva i svåra situationer och sätter krokben på oss själva egentligen. Sedan skapar vi absolut chanser i tredje för att vända matchen. Vi har satt oss i en tuff sits och det är vi där inne som ska vända på det också, säger backen Niklas Hansson efter matchen.

HV71:s sämsta start på en SHL-säsong kom 1998/99 med endast en poäng efter fem spelade omgångar. Men nu har bottenrekordet slagits och HV har nu noll poäng efter fem matcher för första gången någonsin i SHL.

– Det är en stor besvikelse och vi är förbannade. Vi har högt i tak där inne i omklädningsrummet och alla vet vad som krävs. Alla vet att vi har satt oss i en tuff situation och det är ingen annan som kommer att hjälpa oss ur det än oss själva. Vi börjar redan imorgon och fortsätter med vår standard. Vi ska gräva oss ur detta och vi ska göra det tillsammans.

Niklas Hansson: ”Vi är lika förbannade som alla andra”

HV har gjort matchens första mål i tre matcher – mot Växjö, Malmö och Timrå – och de hade även en ledning i premiärmatchen mot Örebro. Men i fyra av fem matcher under säsongsinledningen har HV71 tappat ledning till förlust.

I torsdagens match ledde HV med 2-1 efter första perioden, men sedan släppte de in tre mål i andra perioden för att ligga under med 4-2. Slutresultatet blev alltså sedan 4-3 till Timrå.

Är det mentalt eller vad beror det på att ni tappat så många ledningar?

– Som du säger, vi har haft ledningen och det är något som vi behöver bevara. Den här ligan är så pass bra och vi blir straffade hårt för våra misstag. Så är det när man är i denna positionen som vi är just nu, då blir man hårt straffad för sina misstag. Vi är lika förbannade som alla andra och vi ska gräva oss ur detta, säger Hansson.

Niklas Hansson menar också att de inte har tappat tron på ledarteamet eller spelsättet trots fem raka nollpoängare.

– Vi har fullt förtroende för dem. Vi kan ju se att vi stundtals spelar bra men det handlar om att få ihop 60 minuter och det handlar om att vinna. Det gör vi inte nu och det är något som vi måste göra.

HV71:s sämsta starter i SHL

2025/26: 0 poäng efter fem matcher.

0 poäng efter fem matcher. 1998/99: 1 poäng efter fem matcher.

1 poäng efter fem matcher. 1979/80: 2 poäng efter fem matcher.

2 poäng efter fem matcher. 2024/25: 3 poäng efter fem matcher.

3 poäng efter fem matcher. 2020/21: 3 poäng efter fem matcher.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects