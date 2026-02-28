”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 är pressade efter två tunga förluster.

Då väljer Anton Blomqvist att peta Jonathan Ang som inleder som 13:e forward i dagens match mot Timrå.

Anton Blomqvist sätter Jonathan Ang utanför fyra kedjor. Foto: Bildbyrån

Med sina 19 mål och 39 poäng på 46 matcher är Jonathan Ang överlägsen etta i både interna skytteligan och interna poängligan för HV71. Han finns även med i toppen av målligan samt poängligan i hela SHL.

Men när HV i dag är besök i Medelpad för en bortamatch mot Timrå väljer tränaren Anton Blomqvist att sätta Ang åt sidan. Han tar nämligen inte plats på fyra kedjor i HV71 utan inleder matchen som 13:e forward enligt laguppställningen.

Jonathan Ang 13:e forward – så ställer HV71 upp

Jonathan Ang stod för ett kostsamt misstag i torsdagens 4-0-match mot Djurgården där han gav bort pucken vilket ledde till att Djurgården kunde göra 3-0 i början av andra perioden. Efter det fick Ang sparsamt med speltid. Jonathan Ang noterades nämligen bara för 10:30 minuters istid i förlusten. Nu står det alltså klart att HV väljer att fortsätta hålla Ang utanför de ordinarie kedjorna.

I stället flyttar HV om och ställer upp med Riley Woods, Justin Kloos och Mattias Tedenby i en av sina toppkedjor. Sedan spelar Nikola Pasic, Lukas Rousek och Oskar Stål Lyrenäs tillsammans i en annan toppkedja. HV71 väljer också att byta i alla backpar jämfört med de senaste matcherna. Andreas Borgman och Niklas Hansson paras återigen ihop medan Olle Alsing och Axel Rindell även bildar backpar samt Hugo Fransson och Santeri Hatakka får spela ihop igen. Precis som senast är Martin Johnsen även helt utanför laget.

Timrå väljer också att göra ett antal förändringar i laget efter 7-3-förlusten i torsdags mot Luleå. Jeremy Boyce, Per Svensson och Tim Juel är alla tillbaka i laguppställningen. Därmed utgår David Lilja och Lukas Pilö. Samtidigt väljer Timrå också att kasta om i samtliga kedjor.

Laget som ska göra det mot HV71 idag!



✅Juel tillbaka i truppen

🏒Nedsläpp 15:15#timraik pic.twitter.com/grY1J0jXcX — Timrå IK (@timra_ik) February 28, 2026

