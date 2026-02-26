Nattsvart för HV71 – blir överkörda: ”Vi är inte redo”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 är i desperat behov av poäng för att undvika kval.

Då får HV en mardrömsstart på Hovet och ligger nu under med 4-0 mot Djurgården.

– Det känns som att vi inte är redo från start, säger backen Hugo Fransson till TV4.

Djurgården har lekstuga med HV71 på Hovet. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån (Montage)

HV71 stod för en rejäl kollaps i senaste matchen. De släppte in fyra mål på tre minuter hemma mot Frölunda i lördags och förlorade med hela 5-1 i Husqvarna Garden. Under torsdagskvällen jagade laget revansch under bortamatchen mot Djurgården på Hovet. HV71 hade vunnit alla de tre första matcherna mot Djurgården den här SHL-säsongen, men i kväll blev det en annan historia.

Djurgården kom ut riktigt starkt samtidigt som HV spelade slarvigt och stod på hälarna. Redan inom de första tre minuterna tog hemmalaget ledningen när Anton Frondell satte 1-0 bakom HV-målvakten Felix Sandström. HV71:s tränare Anton Blomqvist var rejält besviken över hur laget uppträdde under de första minuterna och tog timeout efter sex minuters spel. Bara 45 sekunder efter HV:s timeout utökade i stället Djurgården sin ledning. Backen Gustav Lindström sköt ett skott som ställde Sandström och hemmalaget var i ledning med 2-0.

HV spelade sedan upp sig en aning, mycket tack vare två powerplays, men stod annars för en svag första period.

– Det känns som att vi inte är redo när de kommer ut. De pressar oss hårt och gör två snabba. Sedan kommer vi väl in i det lite mer. Men vi är inte beredda från start. Det gäller att vi är det i de här sista matcherna nu med tanke på tabelläget och där vi lägger. Vi måste spela 60 minuter bra hockey och inte bara göra det periodvis, säger HV-backen Hugo Fransson till TV4 i pausen.

Anton Blomqvist: ”Ingen bra start från oss”

Anton Blomqvist vädrade också sitt missnöje mot insatsen efter 20 spelade minuter.

– Vi behöver starta om matchen på något sätt. Vi har två situationer där vi bara bjuder på frilägen innan de ens gör sitt 1-0-mål. Det hade kunnat stå både 1-0 eller 2-0 innan de gjorde sitt första mål. Det är ingen bra start från oss. Vi kan spela så mycket bättre än vad vi gör, säger Blomqvist till TV4.

Men i stället för att HV kom tillbaka in i matchen och närmade sig Djurgården blev det tvärtom under starten av andra perioden. HV71:s stjärnforward Jonathan Ang gav bort pucken i egen zon. Viggo Björck snappade då upp pucken och spelade snabbt över till Joe Snively som sköt in 3-0 efter bara 2:30 minuters spel i mittperioden. Mot slutet av perioden skulle Djurgården även utöka till 4-0.

DIF hade inte gjort mål i powerplay på sju raka matcher. Mot HV kom däremot trendbrottet. Comebackande stjärnan Charles Hudon drog på ett direktskott och framför mål stod lagkaptenen Marcus Krüger och styrde in 4-0 och därmed var det nattsvart för HV71 på Hovet.

– Det är tufft såklart. Vi ger dem deras lägen. Vi liksom serverar allt ”här, varsågod”. Vi måste börja om matchen på något sätt, tänka att matchen står 0-0 och bara gasa, säger William Ignberg Nilsson till TV4 i pausen.

Matchen pågår!

Source: SHL League Page @ Elite Prospects