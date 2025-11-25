”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under tisdagen stod det klart att HV71 lånar ut centerlöftet Martin Johnsen till AIK i Hockeyallsvenskan. Nu öppnar sportchef Fredrik Stillman för att flera nyförvärv kan tillkomma – dock inte den närmaste tiden.

– Det är ingen rörelse alls på marknaden, säger Stillman till JP.

Fredrik Stillman. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Under tisdagen stod det klart att HV71 släpper den 21-årige centern Martin Johnsen till AIK för resten av säsongen. Forwarden gjorde tidigare succé i Hockeyallsvenskan med Mora under fjolårssäsongen. Då noterades han för 47 poäng (17+30) på 49 matcher.

Nu öppnar sportchef Fredrik Stillman för att nyförvärv kan tillkomma – dock inte under den närmaste tiden.

– Nej, så är det inte. Vi letar efter förstärkning men det finns inget som är på gång. Skulle vi behöver fylla ut truppen framöver har vi Oscar Davidsson i Vimmerby också.

Med unge Martin Johnsen borta är HV71 på centerjakt, enligt Stillman är det dock skralt på marknaden just nu.

– Vi vill alltid värva så bra spelare som möjligt och helst en center. Men det finns inte så mycket, det är ingen rörelse alls på marknaden. Så förhoppningvis kan det lossna snart.