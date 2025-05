HV71:s nyförvärv dras med skada: ”Har koll”

Kommer Lukas Rousek kunna vara med från start 2025/26?

Efter oro kring en knäskada på HV71:s nyförvärv svarar nu Björn Liljander.

– Vårt medicinska team är givetvis inspelade, skriver sportchefen till hockeysverige.se.

Lukas Rousek och Björn Liljander. Foto: Alarmy och Bildbyrån.

”Det här är en spelare som gör skillnad. Han har en passningskvalité som sticker ut där han ofta hittar sina medspelare på bladet i svåra och trängda situationer. Jag är övertygad om att han kommer bli viktig för oss framöver”



Så lät det i Jönköpings-Posten under tisdagskvällen, strax efter att HV71 presenterat Lukas Rousek som nyförvärv inför 2025/26. Tjecken ansluter direkt från AHL efter en produktiv säsong och får ett avtal på två år med SHL-klubben. Men kvar finns dock fortfarande en del frågetecken.



Efter säsongs-avslutet med Rochester Americans (sista matchen 25 maj) bekräftade nämligen forwardens dåvarande huvudtränare, Michael Leone, att en ordentlig knäskada hämmat spelaren under slutspelet. Detta skriver Buffalo Sabres-reportern, Paul Hamilton, samma dag som HV bekräftar värvningen.



Nu svarar HV71:s Björn Liljander på det hela.



– Ja, vi har haft diskussion under resan och är informerade om allt. Vårt medicinska team är givetvis inspelade och har koll på detta. Det är en del av vår rekryteringsprocess, skriver sportchefen i ett sms till hockeysverige.se.

”Räknar med Lukas från start”

Liljander fortsätter sedan med att bekräfta att det i nuläget inte finns någon oro för att Lukas Rousek kommer att kunna vara med från start när SHL-säsongen drar igång i mitten av september.



– Utifrån den information & diskussion vi haft, så räknar vi med Lukas från start, skriver sportchefen.



Lukas Rousek är fostrad i HC Letci Letnany i Tjeckien, och har representerat sitt land i fler åldrar, men har inte lyckats slå sig in ordentligt i NHL. 17 matcher på den stora scenen är det facit han hittills kan visa upp, men fler kan det bli. Åtminstone är det målet.



– Lukas har absolut ambitionen att göra två kanonsäsonger i HV71 och sedan åka tillbaka till NHL igen. Det blir mer och mer vanligt att man tar ett par år i exempelvis SHL och sedan testar lyckan igen, säger Liljander till JP.



Den tjeckiska forwarden gjorde under den gångna säsongen totalt 42 poäng på 72 matcher för Rochester Americans i grundserien. Därefter blev det åtta poäng på sju matcher i Calder Cup-slutspelet, trots den tidigare nämnda skadan.

Source: Lukas Rousek @ Elite Prospects