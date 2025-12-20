Blir HV71:s lösning i skadekrisen – igen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 väljer att agera efter att hela nio spelare saknades senast. Både Eddie Levin och Hampus Karlsson lånas återigen in från Hockeyallsvenskan.

Eddie Levin och Hampus Karlsson lånas in av HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

När Eddie Levin hoppade in mot Malmö tidigare i december blev det en efterlängtad återkomst fem år efter tiden i J20. Nu får Kalmars 25-åring en ny chans att visa upp sig i HV71 och SHL.

Efter att man, tidigare i veckan, förlorat med 2–3 mot Frölunda utan hela nio spelare meddelar Jönköpingsklubben att man lånar in Levin, samt IK Oskarshamns Hampus Karlsson till lördagens möte med Djurgården. Ett möte som spelas på HV:s hemmais med nedsläpp 18.00.

– Ja, det är klart att man alltid hoppas på att komma högre upp i ligorna. Jag strävar efter att bli en bättre hockeyspelare. Sedan vart det tar mig, det får vi se. Men nu är det bara fokus på Kalmar, gå till slutspel där och kunna gå så långt vi kan. Det är fokus på Kalmar och sedan får vi se vad som händer, sade Levin till hockeysverige.se efter sin senaste chans i SHL.

Även för Karlsson blir detta en ny chans i HV71 då han lånades in mot Växjö under förra säsongen (11 januari).

