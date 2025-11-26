”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Blomqvist, tränare i HV71, har varit vida omskriven under den här säsongen. Till morgondagens match mot Örebro kan huvudtränaren saknas på grund av sjukdom, rapporterar Jönköpings-Posten.

HV71 kan få klara sig utan ”Blomman” i morgondagens match mot Örebro.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Det har blåst kring HV71 och Anton Blomqvist under den här hösten. Laget har återigen fått se sig inblandad i en bottenstrid och tränaren har mötts av både hård kritik och avgångskrav. Just nu ligger laget på en 13:e plats i tabellen och siktar på att ta sig bort från kvalplatsen.

I morgon möter laget Örebro, som ligger två poäng framför och precis ovanför kvalstrecket.

Då kan HV71 få klara sig utan sin huvudtränare. ”Blomman” saknades nämligen med sjukdom under onsdagen, rapporterar JP-sporten.

— Det avgör vi under torsdagen, han är inte här i dag (onsdag) men vi har kontakt där. Vi får se hur han mår under torsdagen men det är dag till dag på honom, kan man säga, säger assisterande Nicklas Rahm till tidningen.

Om Anton Blomqvist inte dyker upp på HV71:s bänk blir det av allt att döma Nicklas Rahm och Kris Beech som får ta över ansvaret under matchen.

