Kallar hem spelare – får inte spela mer för AIK

HV71:s Lucas Lagerberg har gjort succé under sin korta tid i AIK.

Efter Niklas Hanssons skada kallar man nu tillbaka spelaren.

Ett beslut som innebär att det inte blir fler matcher i AIK-tröjan.

Lucas Lagerberg får lämna AIK. Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÅN / COP 353 / CR0034

AIK lånade nyligen in Lucas Lagerberg. Backen har gjort succé, efter att ha fått en större roll i AIK än vad han hade i HV71 tidigare.

På sju matcher stod han för tre mål och en assist och när AIK strax går in i kvartsfinalsserien mot MoDo kommer han inte längre vara tillgänglig.

Kan förstärka HV71 i kvalspelet

Efter en skada på Niklas Hansson i helgens förlorade ödesmatch mot Leksands IF (3–4), agerar nu HV71. Lucas Lagerberg kallas hem med en positiv trend i ryggen och förstärker laget inför det kommande negativa kvalet.

HV71 är inte i teorin klart för kval, men med fem poäng upp till tolvan Örebro lär tre matcher vara för lite för att kunna ta igen avståndet. Klubben meddelar dessutom att han är tillgänglig redan mot Färjestad i kvällens SHL-match.