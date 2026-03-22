Får matchstraff – efter bara fem minuter: ”Dåligt – och egoistiskt”

Axel Rindell tappade det – och slog ut mot Michael Lindqvist med klubban.

Den tidigare Leksands-backen fick sen syna matchstraffet.

– Väldigt onödigt av Rindell, kommenterar experten Sanny Lindström i TV4.

Leksands IF är i stort behov av en seger – samtidigt som HV71 kan skaffa sig matchboll uppe i Dalarna. Men matchen i Tegera Arena, började i Leksands tecken. Axel Rindell, den tidigare Leksands-backen, slashade Michael Lindqvist och träffade mot ansiktet på Leksands-spelaren. Efter videobedömning kom beskedet – det var färdigspelat för Rindell.

Matchstraffet fick sedan sittas av genom Martin Johnsen. Det blev inga större hot från Leksandshåll och HV71 lyckades hålla tätt.

– Han tappar det fullständigt. Väldigt dåligt och egoistiskt beslut av honom, säger Staffan Kronwall i TV4.

Första perioden förblev mållös. Men HV71 skulle få chansen i spel i numerärt överläge i fem minuter dem med. Fem och en halv minut in i andra perioden fick Anton Johansson ett matchstraff efter en huvudtackling mot Jonathan Ang.

