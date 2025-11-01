Timrå kör över HV71 fullständigt.

Efter två perioder har Timrå 4-0 i mål och 26-8 i skott mot HV.

– Det är jobbigt just nu, säger Jonathan Ang till TV4.

Efter två raka vinster är HV71 tillbaka på förlorarspåret igen. Foto: Bildbyrån

HV71 vann borta mot både Linköping och Djurgården och såg ut att vara i en positiv trend i SHL. Men under lördagens match mot Timrå kom bottenlaget tillbaka ner på jorden igen.

Timrå rivstartade och storlöftet Eddie Genborg sköt 1-0 för hemmalaget efter knappa fem minuters spel. När Timrå fick spela powerplay senare i första perioden kom även 2-0. Timrå skapade flera högklassiga chanser på kort tid och till slut kunde HV-målvakten Lassi Lehtinen inte längre stå emot. Lagkaptenen Anton Lander satte Timrås andra mål i matchen och redan där hade HV71 satt sig i ett tufft läge.

Men i den andra perioden tog Timrå över matchbilden helt och hållet. De anföll konstant ner mot HV-målet och i slutet av perioden kom även utdelningen. Först kom 3-0 genom Emil Pettersson och bara 17 sekunder senare utökade Timrå till 4-0 genom Anton Heikkinen. Timrå dominerade spelet helt och hållet och vann skotten med otroliga 18-3 (!) i andra perioden.

– Det är nog en av våra bästa matcher den här säsongen. Vi sätter bra press på dem, har bra kontroll och skapar mycket lägen. Det är kul att vi är lite effektiva i dag också, säger Heikkinen till TV4 i pausen.

Tungt för HV71: ”Det får vi sota för”

I HV71 var det däremot besvikelse över hur laget uppträdde.

– Vi är långsamma just nu och spelar inte till våra styrkor. Vi ger bort pucken för mycket, speciellt på offensiv blå linje. Det är jobbigt just nu, det är det. Men vi måste fortsätta spela för vi måste göra fyra mål för att komma tillbaka in i matchen. Ibland går det upp och ner men vi måste hitta kontinuiteten i vårt spel och fortsätta jobba. Vi måste höja oss, helt klart, säger Jonathan Ang om kollapsen.

För två dagar sedan gjorde HV sin kanske bästa insats för säsongen i 6-1-segern mot Djurgården. Men under lördagen står de nu i stället för en av sina sämsta matcher. Assisterande tränare Nicklas Rahm försöker förklara hur det kan svänga på det sättet.

– Energin är inte riktigt där. Vi möter ett riktigt bra lag, Timrå är starka i mitten och vi får inte till någonting. Vi slarvar med pucken och har inte ett PP som levererar. Det får vi sota för, säger Rahm i pausen.

Matchen pågår!