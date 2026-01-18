”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det blev endast fyra minuters spel i 0–4-matchen mot Växjö. HV71-stjärnan Andreas Borgman ser ut att ha drabbats av en skada.

– Han fick en smäll på isen och fick en känning, säger naprapat Patrick Häggström till Jönköpings-Posten.

Andreas Borgman har drabbats av en ny skada. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

HV71 föll tungt under lördagen när man besökte Växjö i Vida Arena. Men som om inte 0–4-förlusten var nog tappade man även en av sina nyckelspelare i Andreas Borgman.

Direkt efter matchen gav HV:s naprapat Patrick Häggström en uppdatering.

– Han fick en smäll på isen och fick en känning som vi får bedöma i morgon (söndag), säger Häggström till Jönköpings-Posten.

– Det är jag som gör bedömningen att han inte kunde spela vidare, förtydligar han sedan.

Borgman klev av redan efter fyra spelade minuter, och ville inte heller uttala sig om smällen.

Den 30-årige backen har redan missat elva av HV:s matcher denna säsong. Han står just nu på nio poäng (2+7) över 26 framträdanden. Däribland flera som slutat i skada.

Source: Andreas Borgman @ Elite Prospects