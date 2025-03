HV-tränarens svar – efter kritiken: ”Trygga”

Under fredagen öppnade Frederik Dichow upp om tunga tiden utanför HV71-truppen.

Nu svarar kvallagets tränare, Anton Blomqvist, på kritiken från den egna burväktaren.

– Det finns alltid två sidor av ett mynt, säger han till Jönköpings-Posten.



Anton Blomqvist och Frederik Dichow. Foto: Bildbyrån och TV4.

– Man sa till mig ”Du är med på träningen men ska bara hoppa in när de andra ska vila”. Och en träning när jag kom till hallen var mina grejer i materialarnas rum och jag fick byta om där. Det kändes som att vara i skolan igen, att jag inte fick sitta med mina kompisar. Det var lite löjligt tycker jag, men det ligger bakom mig nu. Nu blickar jag framåt och på att stötta och hjälpa HV i kvalet.



Det var några av orden från TV4:s intervju med Frederik Dichow som nu uppmärksammats av flera hundra tusen på sociala medier efter fredagens kvalmöte.



Nu svarar HV71-tränaren, Anton Blomqvist, på kritiken från målvakten som klivit fram som stor hjälte när Jönköpingslaget vänt 0–2 till 2–2 i matchserien mot MoDo.



– Det finns alltid två sidor av ett mynt och vi måste ha respekt för hur han har upplevt det hela, men både jag och vi är trygga i hur vi har hanterat situationen. Både mot honom och hans rådgivare, säger Blomqvist till Jönköpings-Posten.

”Kommunikationen från vår sida var glasklar”

Trots Dichows tidigare ord menar ”Blomman” att ledarstaben haft bra kommunikation med burväktaren.



– Jag ser på det som att vi tar ut ett lag efter prestation och kommunikationen från vår sida var glasklar, säger han om situationen då Dichow hamnade utanför laget tidigare under säsongen.



Den danske 24-åringen var den som spelade kvar HV71 i SHL redan i förra årets kval, men fick ändå inte riktigt bli den förstamålvakt många hade tippat. Inte minst efter att junioren Olof Glifford gjorde succé under vintern. Något som gjorde att Dichow hamnade på läktaren. Platsen i laget fick han inte riktigt tillbaka förrän i februari.