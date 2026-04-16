HV-lånet stannar i Finland: ”Hade en fantastisk tid”

HV-målvakten Hugo Alnefelt lånades ut under säsongen till HIFK i Finland.

Nu står det klart att han stannar ett år till – och därmed lämnar HV71 permanent.

– Jag hade en fantastisk tid här och njöt av att bo och spela i Helsingfors, säger Alnefelt.

Hugo Alnefelt väljer spel utomlands.

24-årige Hugo Alnefelt blir kvar i Finland. I höstas kom han till huvudstadsklubben HIFK och fick spela 29 grundseriematcher och ytterligare fem i slutspelet.

Nu står det klart att han blir kvar i Olli Jokinens klubb.

Alnefelt har skrivit på ett kontrakt över den kommande säsongen.

– Jag kände mig verkligen välkomnad av fansen, lagkamraterna, tränarna och alla runtom i laget från dag ett. Jag hade verkligen en fantastisk tid här och njöt av att bo och spela i Helsingfors. Kände att det här var en plats där jag kunde utvecklas, säger han till klubbens hemsida.

Hugo Alnefelt var över i USA och gjorde 86 AHL-matcher samt fick säsongen 2021/2022 debutera i NHL som 20-åring. Sommaren 2024 bände han hem till HV71 och gjorde 28 matcher i SHL. Men under fjolårssäsongen lånades han ut till den finländska storklubben HIFK med SHL-bekantingen Olli Jokinen som tränare.

Hittills i lagbygget är han den ende svensken som är klar.