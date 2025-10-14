HV71 bekräftar sitt krisdrag under tisdagsmorgonen. Hugo Pettersson kallas tillbaka till SHL-laget efter sitt hattrick i AIK.

– Hugo har gjort det väldigt bra i AIK, säger HV71:s sportchef Björn Liljander.

Hugo Pettersson i HV71 och AIK. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Jag har sett att det har skrivits ganska mycket om HV men jag har inte fått det till mig än”.



Det var några av orden Hugo Pettersson själv yttrade när hockeysverig.se fick tag på honom under måndagen. Strax innan hade Hockeynews uppgett att AIK:s succélån skulle återvända till Jönköping inför torsdagsmötet i SHL, hemma mot Djurgården. Detta som ett ”krisdrag” då man endast plockat sju poäng på elva matcher.



Nu bekräftar båda klubbar att fredagens hattrick-skytt i Hockeyallsvenskan lämnar AIK.



– Hugo har gjort det väldigt bra i AIK samtidigt som vi har några spelare som ej är disponibla till spel gör att vi kallar hem honom, säger Björn Liljander, sportchef i HV71, i ett uttalande under tisdagen.

”Inte tillgänglig för spel med AIK”

AIK tillägger själva.



”Återkallelsen sker inom ramen för avtalet, som fortsatt gäller mellan klubbarna. Det innebär att Hugo Pettersson för närvarande kommer representera HV71 och därför inte är tillgänglig för spel med AIK”.



Den 20-årige forwarden imponerade i HV71 under försäsongen, men fick spela runt sju, åtta minuter i två matcher innan han hamnade i U20-laget i inledningen av säsongen.

